Милованов уже «деякий час» є радником Єрмака

Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов наголошує, що вже «деякий час» є позаштатним радником керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Насправді, я вже деякий час є позаштатним радником (без зарплати) Андрія Єрмака», - зазначив Милованов.

Водночас він повідомив, що залишається президентом Київської школи економіки (КШЕ): «Це справа мого життя».

Ексміністр висловив сподівання, що його знання будуть корисними найвищому керівництву України.

Також він закликав долучатися до спільноти КШЕ через освітні програми, фінансову підтримку або створення аналітики для створення «кращої України».

Як повідомляв Укрінформ, Милованов очолював Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року.