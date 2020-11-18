Уманський пояснив, чому пішов з посади радника Єрмака

Ігор Уманський подав у відставку з посади радника керівника Офісу Президента у зв'язку з невирішенням ситуації у Податковій і Митній службах.

Про це він заявив на брифінгу 18 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

Уманський нагадав, що його основний кейс в ОП стосувався "боротьби зі схемами в Податковій і Митній службах".

"Ці півроку минули, кейс, на моє глибоке переконання, провалився,.. тому подав заяву", - сказав він.

Експосадовець також зазначив: "І ситуацію навколо митниці, і податкової, Автодору, загальне озвучував - реакція (керівництва Офісу Президента - ред.) була досить бурхлива, але, на жаль, я не побачив відповідних дій. Саме тому переконаний, що виключно через публічну позицію, через публічний тиск на очільників влади можливо змінити їхню позицію... Саме тому, щоб мати змогу публічно про це говорити, я написав заяву (на звільнення - ред.), бо маючи статус радника це робити некоректно та неетично. Заяву про відставку я подав", - сказав Уманський.

Водночас він додав, що "напруження навколо "Великого будівництва" в суспільстві є давно", оскільки саме ця стаття видатків за останні роки зросла найбільше, зокрема "бюджет на наступний рік, плановий, перевищує бюджет Міністерства оборони і дорівнює бюджету на всю систему охорони здоров'я".

"Я доповідав цю інформацію керівнику Офісу Президента, на що отримав прохання зробити більш детальне дослідження. Я його зробив і півтора місяця тому передав відповідні матеріали керівництву Офісу. За моєю інформацією, ці матеріали вже вивчають правоохоронні органи," - уточнив Уманський.

Він також прокоментував інформацію щодо взаємозв'язку його відставки з нібито ймовірним звільненням міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

"За ці два дні я побачив дуже багато інсинуацій і спроб різних людей, політиків, експертів зробити висновок, що ж стоїть за цими заявами, хто стоїть. В тому числі називали й прізвища деяких олігархів. Потім пов'язали це зі Степановим. Те, що наразі відбувається в медичній сфері,.. - це відповідальність міністерства, і захищати пана Степанова має сам пан Степанов, і відповідати перед суспільством, чому за цих вісім місяців не було підготовлено систему... І пан Степанов, безумовно, я думаю, має також публічно відповідати, чому так мало було зроблено," - заявив Уманський.

При цьому на запитання, чи має Степанов піти у відставку, він відповів, що це має бути рішення самого очільника МОЗу та керівництва уряду й держави загалом, але при цьому колишній радник глави ОП висловив переконання, що міністр "точно має дати звіт про те, що було зроблено, і чому не зроблено те, що мало бути".

Як повідомлялося, 12 листопада радник керівника Офісу Президента Ігор Уманський подав у відставку. Про її причини він обіцяв розповісти після прийняття рішенння за його заявою.