Радник глави ОП Уманський подав у відставку

Радник керівника Офісу Президента Ігор Уманський подав у відставку.

Як передає Укрінформ, про це сам Уманський повідомив у Фейсбуці.

“Карантин вихідного дня? Ок! Тоді - всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову. Щодо причини відставки - все після прийняття рішення за моєю заявою. Обов’язково запрошу усіх, кому не байдуже. ВідпочивайТЕ!”, - написав Ігор Уманський.

Як повідомлялося, 22 квітня 2020 року керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував Ігорю Уманському стати його радником і в цьому статусі працювати над викоріненням корупційних схем на митниці.

Ігор Уманський був призначений на посаду міністра фінансів в уряді Дениса Шмигаля 4 березня 2020 року, а вже 30 березня Верховна Рада звільнила його з посади.