Комітет ВР не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра - депутатка

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки і рекомендував парламенту визначитися щодо цього питання у сесійній залі.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала секретар комітету, народна депутатка від фракції “Голос” Наталія Піпа у Фейсбуці.

“Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти. Рекомендував залу ВРУ завтра визначитися. Тож відповідь ми отримаємо завтра в залі”, - написала Піпа.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує на цьому тижні призначити декількох міністрів. Зокрема, народні депутати від фракції “Слуга народу” розглядають можливість призначити Сергія Шкарлета, який тимчасово виконує обов’язки міністра освіти і науки, на посаду постійного міністра.

Кабінет Міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти і науки й поклав на нього виконання обов'язків міністра.

Перед цим Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

30 червня біля Кабінету Міністрів пройшла акція студентів і науковців, які протестували проти призначення Шкарлета в.о. міністра освіти та науки.

Посада міністра освіти і науки залишається вакантною з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що Шкарлета було призначено в.о. міністра освіти та науки зі своєрідним випробувальним терміном, і він має можливість проявити себе протягом наступних місяців.