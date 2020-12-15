"Слуги народу" заслухали чотирьох кандидатів у міністри - Качура

На засіданні фракції "Слуга народу" заслухали чотирьох кандидатів на посади міністрів енергетики, освіти і науки, аграрної політики та у справах ветеранів.

Про це повідомив народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Підсумки засідання фракції "Слуга народу" з кадрових питань. Було заслухано кандидатів на посади: першого віцепрем'єра, міністра енергетики України - Юрія Вітренка, міністра освіти і науки - Сергія Шкарлета; міністра аграрної політики - Романа Лещенка; міністра у справах ветеранів - Юлію Лапутіну", - повідомив Качура.

Водночас, за його словами, на посаду міністра у справах ветеранів профільний комітет парламенту запропонував свого кандидата - Олександра Порхуна.

"Загалом заперечень не було практично до всіх кандидатів, за винятком міністерства екології (заперечили представники профільного комітету і ряд мажоритарників), буде ще сигнальне голосування в партійному чаті", - зазначив депутат.

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На його думку, у зв'язку з необхідністю проведення додаткових консультацій заяви про відставку міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського та міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба найімовірніше будуть розглядатися не завтра, а в п'ятницю.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати від "Слуги народу" на засіданні фракції у вівторок ввечері планували познайомитися з кандидатами на посади міністрів у справах ветеранів, енергетики, освіти і науки, очікувалась участь Президента Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Раніше на засіданні парламенту Дмитро Разумков повідомив, що Роман Абрамовський направив до Верховної Ради заяву про звільнення з посади міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів, а Сергій Бессараб - про звільнення з посади керівника Міністерства у справах ветеранів.