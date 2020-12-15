Міністри Абрамовський і Бессараб написали заяви про звільнення
Укрінформ
Роман Абрамовський направив у Верховну Раду заяву про звільнення з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів, а Сергій Бессараб - про звільнення з посади очільника Міністерства у справах ветеранів.
Про це під час засідання Верховної Ради повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент Укрінформу.
"Я прошу комітети зібратися, розглянути питання, щоб ми могли винести його на пленарне засідання", - сказав Разумков.
Як повідомлялося, Абрамовський був призначений міністром захисту довкілля у червні 2020 року, після того, як міністерство енергетики та захисту довкілля розділили на два відомства: екологічне та енергетичне. До цього він працював заступником міністра у Міненергодовкіллі.
Призначення Сергія Бессараба міністром з питань ветеранів України Верховна Рада підтримала у березні 2020 року.