Кадрові зміни в уряді: засідання фракції «Слуга народу» перенесли
Про це повідомив народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Телеграм-каналі, передає Укрінформ.
"Засідання фракції "Слуга народу" переноситься на пізній вечір", - зазначив він.
За словами парламентарія, порядком денним засідання фракції передбачається обговорення кандидатур на посади: першого віцепрем'єра, міністра енергетики - Юрія Вітренка; міністра освіти й науки - Сергія Шкарлета; міністра у справах ветеранів - Юлії Лапутіної.
Також Качура поінформував, що, можливо, розглядатиметься питання щодо роз'єднання міністерств і створення Міністерства аграрної політики, кандидат на посаду міністра - Роман Лещенко.
Крім того, за даними народного депутата, можлива зміна очільника Мінекології - на цю посаду буде запропонований Роман Опімах.
Як повідомлялося, народні депутати від "Слуги народу" на засіданні фракції у вівторок ввечері познайомляться з кандидатами на посади міністрів у справах ветеранів, енергетики, освіти і науки. На засіданні очікують Президента Володимира Зеленського.