Кадрові зміни в уряді: засідання фракції «Слуга народу» перенесли

Засідання фракції "Слуга народу" переноситься на пізній вечір, серед запланованих питань - кадрові призначення на посаду міністрів енергетики, освіти та у справах ветеранів.

Про це повідомив народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Телеграм-каналі, передає Укрінформ.

"Засідання фракції "Слуга народу" переноситься на пізній вечір", - зазначив він.

За словами парламентарія, порядком денним засідання фракції передбачається обговорення кандидатур на посади: першого віцепрем'єра, міністра енергетики - Юрія Вітренка; міністра освіти й науки - Сергія Шкарлета; міністра у справах ветеранів - Юлії Лапутіної.

Також Качура поінформував, що, можливо, розглядатиметься питання щодо роз'єднання міністерств і створення Міністерства аграрної політики, кандидат на посаду міністра - Роман Лещенко.

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Крім того, за даними народного депутата, можлива зміна очільника Мінекології - на цю посаду буде запропонований Роман Опімах.

Як повідомлялося, народні депутати від "Слуги народу" на засіданні фракції у вівторок ввечері познайомляться з кандидатами на посади міністрів у справах ветеранів, енергетики, освіти і науки. На засіданні очікують Президента Володимира Зеленського.