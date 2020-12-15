Зеленського чекають на фракції «Слуги народу», де представлять трьох кандидатів у міністри

Народні депутати від "Слуги народу" на засіданні фракції у вівторок ввечері познайомляться з кандидатами на посади міністрів у справах ветеранів, енергетики та освіти і науки.

На засіданні очікують Президента Володимира Зеленського, повідомила журналістам у Верховній Раді заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко, передає кореспондент Укрінформу.

"Будемо знайомитися з трьома кандидатами на посади трьох міністрів відповідно. Це міністр ветеранів. Пана Бессараба на цій посаді замінить жінка... Далі розглядається кандидатура на посаду міністра енергетики. На цю посаду розглядається Юрій Вітренко... І третє кадрове питання - це Міністерство освіти. На цю посаду пропонують виконувача обов'язків Шкарлета", - зазначила Янченко.

Депутат також підтвердила, що в засіданні фракції має взяти участь Президент.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета на посаду заступника міністра освіти й науки і поклав на нього виконання обов'язків міністра.

Тим часом обов’язки міністра енергетики з 20 листопада виконує Юрій Бойко, який до цього працював заступником міністра.

Сергій Бессараб був призначений на посаду міністра у справах ветеранів 4 березня 2020 року.