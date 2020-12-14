Нові міністри: Гетманцев каже, що Шмигаль іще не визначився з кадрами

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 15 грудня не розглядатиме питання кадрових змін у Кабінеті Міністрів, а Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поки не готовий обговорювати персоналії урядовців, яких можуть призначити чи звільнити.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев у КВЦ "Парковий", де проходить засідання фракції "Слуга народу".

"Кадрові питання завтра не будуть розглядатися у Верховній Раді. Я думаю, що перед тим, як приймати будь-які кадрові питання, нам треба провести ще одну фракцію. Сьогодні у Прем'єр-міністра були запитання щодо кадрових змін в уряді. Він не був готовий говорити по персоналіях. Тому, я думаю, що це питання ще не вирішено самим Прем'єр-міністром, який, власне кажучи, повинен зробити подання, відповідно до Конституції, до Верховної Ради про зміни в складі Кабміну", - зазначив Гетманцев.

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Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко в коментарі Укрінформу розповіла, що фракція планує провести засідання у вівторок, 15 грудня, щоб обговорити можливість призначення двох міністрів.

Ішлося про ймовірність призначення на посади постійних міністрів освіти і науки, а також енергетики тих урядовців, які нині тимчасово виконують обов'язки керівників цих відомств.