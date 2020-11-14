Зеленський анонсував можливі кадрові перестановки

Верховна Рада до кінця року має розглянути низку важливих питань, зокрема про Конституційний Суд, ухвалити бюджет у другому читанні і, можливо, здійснити кадрові перестановки.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у суботньому відеозверненні, передає кореспондент Укрінформу.

"До кінця року у парламенту багато роботи. Це і рішення проблеми з Конституційним Судом, і прийняття бюджету у другому читанні, і можливі кадрові перестановки", - сказав глава держави.

Він зазначив, що чимало депутатів отримали позитивні тести на коронавірус, але це не має завадити їм розглянути ці питання.

"Багато важливих законів, які ми обіцяли у своїй програмі, а тому жодні віруси не мають завадити нам це зробити", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 27 жовтня КС скасував статтю 366-1 ККУ про покарання за недостовірне декларування та деякі положення Закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО, на якому було прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.

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Група народних депутатів 4 листопада принесла до Конституційного Суду підписану 226 парламентаріями заяву зі зверненням добровільно подати у відставку до 11 суддів КС, які голосували за рішення щодо антикорупційної реформи.