Зеленський порівняв довіру українців до суду з довірою до Russia Today

Президент Володимир Зеленський, коментуючи у відеозверненні конституційну кризу, зазначив, що, згідно з деякими дослідженнями, рівень довіри українців до суду лише трішки кращий, ніж рівень довіри до каналу Russia Today.

Як передає Укрінформ, про це Президент сказав у відеозверненні, яке оприлюднено на сторінці глави держави у Фейсбуці.

“Ми справді потребуємо реальних перетворень у судовій системі нашої країни. Сьогодні, згідно з деякими дослідженнями, рівень довіри українців до суду лише трішки кращий, ніж рівень довіри до каналу Russia Today. Це треба змінювати, а особливо, коли ми кажемо про суддів Конституційного суду, які щомісяця отримують зарплату 14 тисяч доларів кожен. Це більше, ніж зарплата за рік у більшості громадян України. І, до речі, Президента України також”, - зауважив Зеленський.

За словами Президента, перші результати роботи Комісії з правової реформи будуть представлені вже за тиждень, а весь процес буде максимально прозорим із залученням усього суспільства.

“Поки що ми загасили “пожежу”, але сірники залишилися в руках “вредителей” у мантіях. Тому вчора у нас відбулося засідання Комісії з правової реформи, були представники парламенту, були представники уряду, правоохоронних органів, посли країн наших міжнародних партнерів. Всі ми працюємо над комплексними рішеннями для відновлення довіри до всієї судової системи загалом та перезапуску Конституційного суду зокрема. Треба вирішити проблему системно, щоб у “продюсерів” цього “кіно” не було можливості зробити сіквел, як то кажуть, трилогію, або взагалі багатосерійну мильну оперу”, - зазначив Зеленський.

Глава держави назвав ситуацію навколо Конституційного суду кіно “11 друзів Тупицького”.

“Почнемо з кіно, яке країна, на жаль, змушена дивитися вже кілька тижнів поспіль — кіно про 11 людей, багатоходівки, афери, авантюри. Ні, це не “11 друзів Оушена”, це рімейк, створений за підтримки Конституційного суду України, “11 друзів Тупицького”. Актори — не гірше голлівудських зірок, я вважаю. Принаймні, судячи з майна пана Тупицького та його родини, він не поступається талантом Джорджу Клуні або Бреду Пітту”, - сказав Президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що 11 суддів Конституційного суду своїми рішеннями могли скасувати важливі реформи й залишити Україну без важливої фінансової підтримки.

Він додав, що “нам, як суспільству та країні такі сюжетні повороти точно не потрібні і, соррі за спойлер, у них нічого не вдасться”.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський в зв'язку з рішенням КС скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні було прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.

Також у парламенті 5 листопада було зареєстровано законопроєкт №4319 "Про внесення змін до Закону України "Про Конституційний Суд України" (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)", серед його авторів – представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря та представник Президента у КС – Федір Веніславський.

Законопроєкт пропонує збільшити мінімально необхідну кількість голосів з 10 до 12 для ухвалення рішення Великою палатою Конституційного Суду України. Крім того, автори також пропонують зміни, які передбачають, що Регламент КСУ затверджується законом.