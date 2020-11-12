«Телеканали на біле кажуть «чорне»: Зеленський вирішив особисто розповідати про свій день

Президент Володимир Зеленський вирішив, що особисто розповідатиме українцям про події робочого дня, оскільки телеканали, які належать бізнесменам і політикам, перетворюють позитив на негатив.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у відеозверненні, яке оприлюднено на сторінці глави держави у Фейсбуці.

“Усупереч традиціям, у мене як у Президента України своїх телеканалів, своїх засобів масової інформації немає. А тому я вирішив, що буду сам розповідати вам про події робочого дня без посередників, без маніпуляцій, найважливіше — без брехні”, - сказав Зеленський.

Він зазначив, що зрозумів, що “хороших новин на каналах наших різних впливових бізнесменів та політиків або немає, або позитив, на жаль, перетворюється на негатив. На біле дуже часто кажуть “чорне”".

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк поінформував, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".