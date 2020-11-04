У КСУ зареєстрували заяву депутатів про відставку його суддів

Секретаріат Конституційного Суду зареєстрував заяву народних депутатів України, в якій вони закликали подати у відставку 11 суддів КСУ, які голосували за рішення щодо антикорупційної реформи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті КСУ.

"Сьогодні, 4 листопада 2020 року, голова депутатської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія з народними депутатами України звернулися до Конституційного Суду України із заявою. У Секретаріаті Конституційного Суду України документ зареєстровано та взято до розгляду", - зазначили у відділі комунікацій та правового моніторингу КСУ.

Як повідомляв Укрінформ, група народних депутатів 4 листопада принесла до КСУ звернення, в якому закликала подати у відставку тих суддів КСУ, які голосували за скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування інформації.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні було прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Крім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Увечері 2листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроект №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.