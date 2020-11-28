Бюджет-2021: з підвищенням «мінімалки» доведеться трохи зачекати

До другого читання основні параметри бюджету вдалося погодити з кредиторами. Тепер аби депутати поспішили – до Нового року не так багато часу

Проект закону «Про державний бюджет України на 2021 рік» погоджено з Міжнародним валютним фондом, оперативно скоректовано до другого читання і зареєстровано у Верховній Раді. Не факт, що цього року вдасться його вчасно, згідно з Бюджетним кодексом, проголосувати до 1 грудня, але те, що основні параметри та «хотілки» вдалося трохи привести до реальності, це вже добре.

До другого читання дефіцит в проекті держбюджету на 2021 рік був знижений з 6% до 5,5% ВВП – на 24 млрд грн, до 246,35 млрд грн. Нова редакція законопроекту передбачає 1,092 трлн грн доходів і 1,328 трлн грн витрат.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд врахував більшість наданих народними депутатами пропозицій, виходячи з пріоритетності видатків, а також з можливостей ресурсної частини бюджету і стану економіки.

Прем’єр зазначив, що наступного року уряд очікує зростання економіки, що дозволить продовжити збільшення видатків на медицину, освіту і оборону.

"На 2021 рік пропонуємо збалансований бюджет, в якому не передбачається збільшення податків для бізнесу й водночас покращується фінансування і соціальної сфери, і медицини, і надається підтримка підприємцям, які постраждали від пандемії", – так Шмигаль прокоментував оновлений проєкт кошторису країни в своєму Телеграм-каналі.

З чим довелося погодитися

Сергій Марченко

Однак за цим оптимізмом прем’єра проглядається не така вже й проста ситуація. "У нас були складні переговори з МВФ у першу чергу тому, що нам потрібно знайти компроміс щодо видатків, дефіциту, і параметри дефіциту (бюджету. – Ред.) ми погоджували, і ми були вимушені скоротити дефіцит бюджету, тому що ті розрахунки, які були на перше читання, та наші можливості щодо запозичень потрібно було скоригувати. Ми скоригували дефіцит бюджету на суму до 24 млрд грн. Переглянули частково як доходи, так і витрати", – сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

Загалом через загрозу не отримання допомоги від МВФ і можливого слабкого інтересу іноземних інвесторів до вітчизняних цінних паперів дефіцит проєкту держбюджету-2021 скоротили з 6% до 5,5%. Хоча кардинально проблему високого дефіциту бюджету це не вирішує.

З головних компромісів, досягнутих в переговорах з МВФ – те, що суттєве збільшення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн, яке мало відбутися у два раунди – на початку року і влітку, трохи розтягнуть у часі. Підвищення мінімальної заробітної плати у наступному році планують відкласти з обіцяного липня на грудень 2021.

Володимир Сіденко

У коментарі «Слово і діло» економіст Володимир Сіденко зазначив, що уряд таким чином визнає, що економіка країни перебуває в скрутному становищі, проте підвищення соціальних виплат без комплексного підходу могло мати негативні наслідки. «Звичайно, в таких заявах немає нічого хорошого і це тільки підтверджує, що держава знаходиться в скрутному становищі та не може виконувати свої соціальні обіцянки. Але ми розуміємо звідки виникають такі ситуації: країна майже дійшла до нового локдауна і розраховувати на те, що з'являться нові джерела доходу на соціальні програми у держави не варто, принаймні найближчим часом », – сказав Сіденко.

Звідки гроші та кому пощастить

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що уряд був змушений скоротити дефіцит проекту держбюджету-2021 з 6 до 5,5% виключно через позицію Міжнародного валютного фонду. Міністр підкреслив, що ця вимога була виконана Україною через необхідність отримання кредитів. "У нас були складні переговори з МВФ. В першу чергу, через те, що треба було знайти компроміс щодо видатків і дефіциту. Ми погоджували параметри дефіциту і були змушені прийняти ситуацію, при якій довелося скорочувати дефіцит. Ті розрахунки, які були перед першим читанням, треба було скоригувати виходячи з можливостей наших позик", – резюмував Марченко.

Прогноз доходів держбюджету до другого читання переглянули згідно з пропозиціями, які передбачають збільшення доходів за рахунок податку на прибуток підприємств на 1 млрд грн, рентної плати за користування надрами – на 127 млн грн, рентної плати за користування надрами для видобування залізних руд на 317 млн грн, податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – на 6,40 млрд грн. У Кабміні також очікують надходження 7,5 млрд грн за рахунок плати за ліцензії на ігрову діяльність.

З огляду на розгул епідемії коронавірусу уряд пропонує Верховній Раді збільшити у другому читанні проекту бюджету фінансування Міністерства охорони здоров'я і його програм на 2,6% до 159,19 млрд гривень. Як повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської школи економіки, у ТОП-5 програм, на які уряд додав найбільше коштів входять: субвенції на соціально-економічний розвиток (+6 млрд грн), прокуратура (+2 млрд грн), створення сучасної клінічної бази для лікування онкохворих у Національному інституті раку (+1,5 млрд грн), проектування летовища аеропорту "Дніпропетровськ" (+1,4 млрд грн), та будівництво діагностичного центру Охматдиту (+1,2 млрд грн).

Встигнуть чи не встигнуть?

Євгенія Кравчук

Остаточні ж цифри проекту будуть відомі, коли їх узгодять Комітети Ради. “Зараз кожен комітет якраз вивчає свою частину і загалом зміни до бюджету. Очевидно, що ми вже будемо оговорювати коли очно зберемося на пленарний тиждень, на якісь зустрічі фракції. Проте, можуть бути зауваження окремих комітетів, наприклад нашого комітету (з питань інформаційної політики. – Ред.), в культури. Є здивування, чому зрізали фінансування деяких захищених статей, як от зарплати працівникам театрів та бібліотек”, – розповіла заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук УНН.

За її словами, нардепи розуміють, що потрібно буде знайти певний баланс бажань, адже важливим завданням зменшити дефіцит бюджету. “І, звичайно, цей бюджет має бути реалістичним і відповідати стану речей. Будемо обговорювати, але іншого варіанту, ніж найближчі тижні прийняти бюджет, у ВР немає. Не можна заходити в новий рік без бюджету, це буде поганим сигналом”, – сказала депутатка.

Данило Гетманцев

Ще при першому поданні бюджету глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловлював песимістичні прогнози стосовно вчасного ухвалення проєкту державного бюджету на 2021-й. І він виявився правий. Проект до другого читання тільки надійшов напередодні 1 грудня, і парламентарі навряд чи встигнуть розглянути і ухвалити документ за кілька найближчих днів чи навіть тижнів. Тому історія з «новорічним» бюджетом цього року цілком ймовірна.

Марина Нечипоренко, Київ