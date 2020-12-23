Рада за рік розглянула понад тисячу законопроєктів

Верховна Рада у 2020-му році розглянула 1028 законопроєктів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у відео першого заступника Голови ВР Руслана Стефанчука щодо підсумків роботи парламенту за рік, яке оприлюднено на сайті Верховної Ради.

"У 2020 році Верховна Рада України розглянула 1028 проєктів законів. З них ухвалено - 249", - йдеться у підсумках.

Зазначається, що завдяки плану законопроєктної роботи Верховної Ради на 2021 рік робота парламенту буде зрозумілою, логічною та передбачуваною

"250 законопроєктів мають складати основу діяльності парламенту України в 2021 році", - уточнюється у відеоролику.

Як повідомлялося, раніше Руслан Стефанчук розповідав, що найближчим часом до Ради буде внесено план законопроєктної роботи на 2021 рік.