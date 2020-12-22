У Раді з’явився законопроєкт про особливості парламентської служби

Група народних депутатів із різних фракцій на чолі з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували у парламенті законопроєкт №4530 "Про парламентську службу".

Як передає Укрінформ, текст законопроєкту і супровідні документи до нього оприлюднені на сайті Верховної Ради.

"Метою ухвалення законопроєкту є визначення особливостей правового регулювання парламентської служби та правового статусу парламентських службовців для дієвої та ефективної роботи Апарату із забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів", - ідеться в пояснювальній записці.

Запропонований законопроєкт складається із десяти розділів.

Розділ І визначає загальні засади діяльності парламентської служби.

Розділ ІІ присвячений управлінню парламентською службою. Пропонується визначити такі складові системи управління парламентською службою: Верховну Раду, Голову Верховної Ради, комітети ВР, голів комітетів, Керівника Апарату, Комісію з питань добору парламентських державних службовців категорії «А», Комісію з питань добору парламентських державних службовців категорій «Б» і «В», службу управління персоналом Апарату. У розділі визначаються повноваження кожного суб’єкта управління парламентською службою.

Розділ ІІІ стосується вступу на парламентську службу. Вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад парламентської державної служби, складаються із загальних та спеціальних вимог. Визначається коло суб’єктів, які визначають спеціальні вимоги, у порівнянні із законом. Такі норми розвивають конституційні приписи щодо ролі Голови Верховної Ради в організації роботи парламенту, а також ролі парламентських комітетів. Проведення конкурсу, оформлення та оприлюднення його результатів також відображає окреслену специфіку управління парламентською службою.

Розділ ІV законопроєкту регламентує питання службової кар’єри парламентських державних службовців. Також визначаються особливості підвищення рівня професійної компетентності парламентських державних службовців. Окрім того, відкритість парламентської служби та зацікавлення молодих кадрів до роботи в Апараті здійснюється через стажування молоді, якому присвячена стаття 24 законопроєкту.

Розділ V регулює питання фінансового забезпечення діяльності парламентської служби.

Розділ VI присвячений особливостям дисциплінарної відповідальності парламентських державних службовців.

Розділ VII стосується припинення парламентської державної служби та гарантій прав парламентських державних службовців у зв’язку з припиненням парламентської служби.

Особливості парламентської патронатної служби окреслені у розділі VIII, а службової діяльності парламентських працівників, які виконують функції з обслуговування, – у розділі ІХ законопроєкту.

Заключний розділ Х законопроєкту вміщує прикінцеві та перехідні положення, необхідні для якісної реалізації законодавчої ініціативи.

Автори очікують, що визначення особливостей парламентської служби на рівні окремого закону створить умови для практичного застосування всіх положень закону з урахуванням специфічних особливостей проходження державної та патронатної служби в Апараті, підвищить ефективність роботи парламентського Апарату, посилить його кадровий потенціал. Водночас, посилення дієвості Апарату ВР матиме прямий вплив на покращення діяльності Верховної Ради.

Як повідомлялось, наприкінці лютого 2016 року Оціночна Місія Європейського Парламенту представила Доповідь та Дорожню карту щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради. Однією з 52-х рекомендацій Дорожньої карти було схвалення Концепції законодавчого процесу "від початку до кінця". Одним із пунктів реформи Верховної Ради, згідно з рекомендакціями Європарламенту, є розробка та ухвалення закону про особливості проходження державної служби в Апараті ВРУ.