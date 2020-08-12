У Раді з’явився законопроєкт про відкликання депутата за народною ініціативою

Члени фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу та Максим Павлюк зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №3972 "Про відкликання народного депутата України за народною ініціативою".

Як передає Укрінформ, текст законопроєкту і супровідні документи до нього оприлюднені на сайті Верховної Ради.

"Головною метою законопроєкту є посилення політичної відповідальності обраних в одномандатних виборчих округах народних депутатів України, забезпечення можливості виборцям відкликати обраного народного депутата, який втратив їх довіру", - йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону.

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Згідно з текстом законопроєкту, підставами для відкликання народного депутата є: порушенням ним законів і Конституції; систематичне невиконання депутатських обов'язків, визначених Законом "Про статус народного депутата України" і Регламентом Верховної Ради; використання повноважень в особистих корисливих цілях; систематичне порушення норм депутатської етики і моралі; невідповідність практичної діяльності депутата основним принципам і положенням його передвиборної програми; приховування власного майна і доходів, занесення суттєво неточних даних у декларацію щодо майна і доходів (відхилення на еквівалент 10 мінімальних зарплат і більше).

Автори очікують, що ухвалення законопроєкту допоможе виборцям збільшити вплив на депутатів Верховної Ради, обраних в одномандатних виборчих округах.