Разумков не отримував звернень щодо відкликання Третьякової з посади голови комітету ВР

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не отримував від представників депутатських фракцій і груп жодних звернень щодо відкликання народного депутата від фракції “Слуга народу” Галини Третьякової з посади голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Про це спікер поінформував під час брифінгу 30 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Станом на сьогодні до мене не звертались у письмовому форматі будь-хто з депутатських фракцій і груп. Хотів би нагадати, що згідно з Регламентом Верховної Ради, або фракція може спробувати відкликати з посади голову комітету, або за власною ініціативною (Третьякової, - ред.). Таке рішення може бути прийняте виключно залом Верховної Ради України на пленарному засіданні. Якщо при голосуванні буде 226 голосів, то таке рішення може бути (ухвалене — ред.). Станом на сьогодні, якщо я не помиляюсь, таких ініціатив ні від Галини Миколаївни, ні від фракції “Слуга народу” не надходило,” - зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, під час вебінару голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що деякі незабезпечені сім'ї можуть народжувати дітей для того, щоб отримати матеріальну допомогу. При цьому, за її словами, у таких сім'ях можуть народжуватися діти "дуже низької якості", які в майбутньому теж "сідають на державні кошти". Вона також навела приклади країн, де пропонують стерилізувати безробітних жінок.

Пізніше Галина Третьякова заявила, що не збирається йти зі своєї посади, попри тиск.

30 червня під час виступу з трибуни ВР Третьякова заявила, що проти неї ведеться проплачена кампанія через реформування, що проводить комітет, а також через її діяльність у ТКГ.