Третьякова заявляє, що проти неї запустили проплачену кампанію з дискредитації

Народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що проти неї ведеться проплачена кампанія через ініційовані неї реформи, а також через її діяльність у Тристоронній контактній групі.

Про це Третьякова сказала під час виступу з трибуни Верховної Ради у вівторок, 30 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми робимо правильні речі в Комітеті соціальної політики – захищаємо кошти, які йдуть на соціальний захист населення, на соціальний захист українців, створюємо умови для того, щоб кошти, спрямовані на соціальний захист, не розкрадалися особами, які не мають жодних прав на отримання соціальної допомоги, а соціально вразливе населення має бути захищено державою. У цьому напрямку – реформація Фонду соціального страхування, пенсійна реформа, реформа прожиткового мінімуму, оподаткування домогосподарств. Усі ці реформи є ключовими. Проти мене ведеться системна проплачена кампанія", - стверджує Третьякова.

Політик зауважила, що в неї є вороги.

"І ми маємо розуміти, що це не тільки мої вороги, це люди, які прагнуть за будь-яку ціну зберегти джерела свого особистого збагачення за рахунок іншого українця. Вони хочуть, щоб система залишалася такою, як всі 30 років незалежності, щоб ця система і надалі дозволяла забезпечувати їх, їхніх дітей, онуків розкішним життям за народний кошт", - сказала Третьякова.

За словами депутата, брудна кампанія свідчить про те, що її команда і вона особисто "наступили на хвіст інтересам впливових людей".

"Ми повинні розуміти, що в результаті цих реформ ми обриваємо фінансові потоки та перенаправляємо їх до державного бюджету. Хто ці вороги? Федерація профспілок України, представники старих еліт, які у свій час формували ці потоки і точно знають, як не допустити аудиту, контролю, перевірок, зміну керівництва тощо. Ось чого вони злякалися, ось чому вони реально підняли цей скандал", - заявила Третьякова.

Крім того, за словами політика, ще один фактор кампанії проти неї – геополітичний.

"Нещодавно я увійшла як представник України в гуманітарну групу Тристоронньої контактної групи в Мінську. Ви знаєте, що щойно Європа продовжила санкції проти Москви. Вони (противники - ред.) проти того, щоб у Мінську звучала чітка, недвозначна проукраїнська позиція, просування до миру на умовах України", - сказала Третьякова.

Депутат додала, що інформаційна кампанія, яка розгорнулася проти неї, є аморальною і абсурдною.

"Термін "якість дітей" не мій, хоча за те, що я використала його в публічній площині, я вибачаюся перед усіма українцями і тими, хто сприйняв так, що я якимось чином хочу не захищати українців. Термін – не мій. Він згадується у Гері Стенлі Беккера, це нобелівський лауреат. Ми повинні знати, що світова наука думає, як вирішувати соціальні питання, і маємо їх використовувати. Існуватиме цей термін чи ні – вирішить час", - сказала Третьякова.

Вона також додала, що "всі діти прекрасні, всі діти – божий дар", і "українці знають, як захищати своїх дітей".

"І тут ідеться не про злидні, я не про бідність, про які ви маніпулюєте. Мова тут іде про те, що соціальна політика має бути направлена не від бідних до бідного, а від багатих до бідного", - зазначила Третьякова.

Як повідомлялося, у травні під час вебінару голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що деякі незабезпечені сім'ї можуть народжувати дітей для того, щоб отримати матеріальну допомогу. При цьому, за її словами, у таких сім'ях можуть народжуватися діти "дуже низької якості", які в майбутньому теж "сідають на державні кошти". Вона також навела приклади країн, де пропонують стерилізувати безробітних жінок.

Пізніше Третьякова вибачилася, але заявила, що не збирається йти зі своєї посади попри тиск.