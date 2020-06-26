Третьякова визнає, що слова про дітей "низької якості" обрані невдало

Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що не збирається йти зі своєї посади попри тиск.

Про це вона написала у Facebook.

"Дякую усім за щирі слова підтримки. Вони надзвичайно важливі для мене під час організованого булінгу. Багато хто розуміє, що відбувається насправді, чому все з'явилося тільки зараз, і що я мала на увазі у публічній зустрічі/лекції у Київській школі економіки. І ще буду мати у майбутніх лекціях, виступах, зустрічах. Бо нікуди не збираюсь йти під тиском зовні", - повідомила Третьякова.

Вона додала, що буде робити свою справу, реалізовувати план законодавчих ініціатив, який розробляла "все своє життя".

Крім того, Третьякова заявила, що її слова про дітей "низької якості" були підібрані невдало.

"Так, слова обрані невдало. Хто з нас не помиляється, тим більше в момент довгих публічних виступів? Й досі намагаюся впоратися з прискореним серцебиттям перед подібними виступами", - зауважила вона.

Також Третьякова розповіла, що тримається наразі за підтримки родини, Президента, фракції, офісу Президента, друзів, соратників.

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Як повідомлялося, у травні під час вебінару голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що деякі незабезпечені сім'ї можуть народжувати дітей для того, щоб отримати матеріальну допомогу. При цьому, за її словами, у таких сім'ях можуть народжуватися діти "дуже низької якості", які в майбутньому теж "сідають на державні кошти". Вона також навела приклади країн, де пропонують стерилізувати безробітних жінок.

25 червня заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що народний депутат Галина Третьякова як голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів - на своєму місці, тому позбавляти її повноважень причин немає.

Водночас, представниця фракції "Слуги народу" визнала, що Третьякова дозволила собі висловитися некоректно під час вебінару, проте цей виступ "не був ні політичною заявою, ні ефіром".