Денісова засудила дискримінаційні вислови депутатки Третьякової

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила дискримінаційні вислови голови Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової.

Відповідну заяву омбудсмен оприлюднила у Facebook.

"Засуджуючи висловлювання голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової, звертаюсь до голови парламенту, народних депутатів України вжити всіх можливих заходів, спрямованих на недопущення посягань на основоположні права людини, відступу від демократичних цінностей та не допускати дискримінаційних закликів", - заявила Денісова.

Вона наголосила, що прояви мови ворожнечі, заклики до насильства і дискримінації є неприпустимими і мають засуджуватись у будь-якому демократичному суспільстві.

"Згідно зі статтею 6 Конвенції про права дитини, Україна визнала, що кожна дитина має невід’ємне право на життя, а держава має забезпечити у максимально можливій мірі виживання і здоровий розвиток дитини. Тому рішуче засуджую будь-які заклики до таких методів, як примусова кастрація, стерилізація людини, заяви про поділ на якісних і неякісних дітей", - підкреслила омбудсмен.

Вона акцентувала, сімейна, соціальна політика мають ґрунтуватись на принципах невтручання в особисте життя людини, поваги до її сімейного і майнового стану, гідного ставлення до людини і її життєвих обставин, враховуючи при цьому необхідність забезпечення адресності допомоги саме тим сім’ям і дітям, які її потребують.

Денісова підкреслила, що відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй основою забезпечення свободи, справедливості і миру є визнання властивої гідності, рівних і невід’ємних прав усіх членів суспільства. Водночас у Загальній декларації прав людини проголошено, що діти мають право на особливе піклування і допомогу.

Омбудсмен додала, що приєднуючись до основних міжнародних документів у сфері прав людини, у тому числі Конвенції ООН про права дитини, Україна визнала, що в усіх країнах світу є діти, які живуть у тяжких умовах і потребують особливої уваги з боку держави.

Уповноважений ВР зауважила, що відповідно до статті 27 Конвенції держава взяла на себе зобов’язання вживати необхідних заходів щодо надання допомоги батькам у здійсненні цього права і у разі необхідності надавати матеріальну допомогу та підтримувати програми щодо забезпечення дитини харчуванням, одягом і житлом.

"Саме тому в межах своїх можливостей держава має визначати види соціальної допомоги і підтримки тим українським родинам, які їх потребують. Дитина не обирає родину, в якій народжується. Вона обмежена у можливостях самостійно себе забезпечити та захистити. У певний період життя дитина повністю залежить від відповідальності дорослих людей – батьків, опікунів, чиновників, політиків, усіх, хто дотичний до прийняття рішень, що забезпечують умови для нормального життя та розвитку" - підкреслює омбудсмен.

Як повідомлялося, у травні під час вебінару голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що деякі незабезпечені сім'ї можуть народжувати дітей для того, щоб отримати матеріальну допомогу. При цьому, за її словами, у таких сім'ях можуть народжуватися діти "дуже низької якості", які в майбутньому теж "сідають на державні кошти". Вона також навела приклади країн, де пропонують стерилізувати безробітних жінок.