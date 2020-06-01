Роботу центрів сурогатного материнства треба законодавчо врегулювати — Денісова

В Україні необхідно законодавчо врегулювати роботу центрів, які надають послуги сурогатного материнства.

Таку думку висловила під час пресконференції у Кабміні Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Укрінформ.

За її словами, наразі сурогатне материнство врегульоване лише двома нормативно-правовими актами. Зокрема, Сімейним кодексом і наказом МОЗ.

“Тому, на мій погляд, потрібне напрацювання комплексного нормативного документа, який відстоюватиме права дитини. У ньому необхідно прописати, з якого моменту враховуватимуться права дитини - з моменту запліднення чи з моменту народження. Також необхідно прописати права і обов’язки батьків і сурогатних матерів”, - сказала вона.

Крім того, додала Денісова, потрібно врегулювати роботу центрів репродуктивної медицини, прописати умови надання їм ліцензій і випадки притягнення до відповідальності.

На думку омбудсмана, одна й та ж сама клініка не повинна здійснювати запліднення сурогатних матерів і проводити тести на батьківство, оскільки тут може бути “закладена корупційна складова”.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ надало дозволи на в’їзд до України 79 іноземцям, які хочуть забрати своїх дітей, народжених від сурогатних матерів.

За словами Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової, до неї звернулося 91 подружжя стосовно вирішення питань з документами для 97 дітей, народжених від сурогатних матерів в Україні. У готелі “Венеція” перебувають 72 дитини. При цьому батьки 62 із них іще не приїхали.

У столичному готелі "Венеція", який є відділенням клініки Biotexcom, на початку травня перебувала 51 дитина, народжена методом сурогатного материнства. Батьки не могли забрати дітей через карантинні обмеження.

У парламенті 15 травня зареєстрували законопроєкт №3488, який запроваджує ліцензування клінік і кримінальну відповідальність за порушення під час сурогатного материнства.

Міністерство соціальної політики наголосило на необхідності розробки національної політики щодо сурогатного материнства.