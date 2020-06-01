"Ринок" сурогатного материнства варто закрити для іноземців — дитячий омбудсмен

Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба вважає, що в Україні варто заборонити сурогатним матерям народжувати для іноземних громадян, щодо українських пар — питання слід обговорювати.

Таку думку він висловив під час онлайн брифінгу щодо прийнятих урядом ініціатив із захисту прав дітей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що сьогодні для іноземних пар потрібно цей "ринок" закривати. Стосовно українських пар — потрібно це обговорювати, дискутувати, тому ми маємо говорити про упорядкування цієї діяльності. Але якщо говорити про тих дітей, які народжуються від сурогатних мам, близько 80% - це діти, яких вивозять за кордон”, - сказав Кулеба.

Він вкотре наголосив, що протягом останніх років тема сурогатного материнства в Україні потрапляє в гучні міжнародні скандали.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ надало дозволи на в’їзд до України 79 іноземцям, які хочуть забрати своїх дітей, народжених від сурогатних матерів.

За словами Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової, до неї звернулося 91 подружжя стосовно вирішення питань з документами для 97 дітей, народжених від сурогатних матерів в Україні. У готелі “Венеція” перебувають 72 дитини. При цьому батьки 62 із них іще не приїхали.

У столичному готелі "Венеція", який є відділенням клініки Biotexcom, на початку травня перебувала 51 дитина, народжена методом сурогатного материнства. Батьки не могли забрати дітей через карантинні обмеження.

У парламенті 15 травня зареєстрували законопроєкт №3488, який запроваджує ліцензування клінік і кримінальну відповідальність за порушення під час сурогатного материнства.

Міністерство соціальної політики наголосило на необхідності розробки національної політики щодо сурогатного материнства.