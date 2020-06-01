Сурогатне материнство: дозволи на в’їзд отримали 79 іноземців, які хочуть забрати дітей

Міністерство закордонних справ надало дозволи на в’їзд до України 79 іноземцям, які хочуть забрати своїх дітей, народжених від сурогатних матерів.

Про це поінформувала під час пресконференції у Кабміні Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Укрінформ.

“На сьогодні МЗС надало дозволи на в`їзд таким батькам. Уже отримано 79 дозволів. Пари вже приїжджають з Аргентини, Італії, Іспанії, Франції. Вони знаходяться на карантині, а потім матимуть можливість побачити своїх дітей”, - сказала омбудсман.

За словами Денісової, до неї звернулося 91 подружжя стосовно розв'язання питань з документами для 97 дітей, народжених від сурогатних матерів в Україні.

Наразі, додала посадовець, у готелі “Венеція” перебувають 72 дитини. При цьому батьки 62 із них іще не приїхали.

Як повідомлялося, у столичному готелі "Венеція", який є відділенням клініки Biotexcom, на початку травня перебувала 51 дитина, народжена методом сурогатного материнства. Батьки не можуть забрати дітей через карантинні обмеження.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до правоохоронців з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію.

Згодом Денісова оглянула приміщення, обладнані під “готель для немовлят”, і визнала, що умови там створені гарні, а всі діти доглянуті. Також вона заявила, що на робочій нараді з представниками МЗС та ДМС було напрацьовано дієвий механізм розв'язання цієї проблеми передачі малюків, народжених сурогатним способом, їхнім біологічним батькам.

У парламенті 15 травня зареєстрували законопроєкт №3488, який запроваджує ліцензування клінік і кримінальну відповідальність за порушення під час сурогатного материнства.

Міністерство соціальної політики наголосило на необхідності розробки національної політики щодо сурогатного материнства.