Сурогатне материнство: дозволи на в’їзд отримали 79 іноземців, які хочуть забрати дітей
Про це поінформувала під час пресконференції у Кабміні Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Укрінформ.
“На сьогодні МЗС надало дозволи на в`їзд таким батькам. Уже отримано 79 дозволів. Пари вже приїжджають з Аргентини, Італії, Іспанії, Франції. Вони знаходяться на карантині, а потім матимуть можливість побачити своїх дітей”, - сказала омбудсман.
За словами Денісової, до неї звернулося 91 подружжя стосовно розв'язання питань з документами для 97 дітей, народжених від сурогатних матерів в Україні.
Наразі, додала посадовець, у готелі “Венеція” перебувають 72 дитини. При цьому батьки 62 із них іще не приїхали.
Як повідомлялося, у столичному готелі "Венеція", який є відділенням клініки Biotexcom, на початку травня перебувала 51 дитина, народжена методом сурогатного материнства. Батьки не можуть забрати дітей через карантинні обмеження.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до правоохоронців з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію.
Згодом Денісова оглянула приміщення, обладнані під “готель для немовлят”, і визнала, що умови там створені гарні, а всі діти доглянуті. Також вона заявила, що на робочій нараді з представниками МЗС та ДМС було напрацьовано дієвий механізм розв'язання цієї проблеми передачі малюків, народжених сурогатним способом, їхнім біологічним батькам.
У парламенті 15 травня зареєстрували законопроєкт №3488, який запроваджує ліцензування клінік і кримінальну відповідальність за порушення під час сурогатного материнства.
Міністерство соціальної політики наголосило на необхідності розробки національної політики щодо сурогатного материнства.