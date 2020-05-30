По немовлят, народжених від сурогатних матерів, приїхали батьки з Аргентини

Сьогодні вночі в закритому на карантин аеропорту «Бориспіль» приземлився чартерний рейс , яким із Аргентини прибули 11 подружніх пар по немовлят, народжених їм від сурогатних матерів-українок.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Прибулих зустрічала особисто посол Аргентини в Україні Елена Летісія Тереса Мікусінскі. Перед цим МЗС України дало дозвіл на в'їзд до України батькам з Аргентини, які через закриті кордони не могли забрати своїх дітей, народжених від сурогатних матерів", - йдеться у повідомленні.

Усі прибулі повинні пройти обов’язкову обсервацію. Потому – оформлення дитячого паспорта і пошук можливості повернутися додому.

Як повідомлялося, у столичному готелі "Венеція", який є відділенням клініки Biotexcom, перебуває 51 дитина, народжена методом сурогатного материнства. Батьки не можуть забрати дітей через карантинні обмеження.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до правоохоронців з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію.

Згодом Денісова оглянула приміщення, обладнані під “готель для немовлят”, і визнала, що умови там створені гарні, а всі діти доглянуті. Також вона заявила, що на робочій нараді з представниками МЗС та ДМС було напрацьовано дієвий механізм вирішення цієї проблеми передачі малюків, народжених сурогатним способом, їхнім біологічним батькам.

У парламенті 15 травня зареєстрували законопроєкт №3488, який запроваджує ліцензування клінік і кримінальну відповідальність за порушення під час сурогатного материнства.

Міністерство соціальної політики наголосило на необхідності розробки національної політики щодо сурогатного материнства.