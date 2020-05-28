Іспанці хочуть забрати немовлят: Денісова зустрілась із послом щодо сурогатного материнства

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом Іспанії в Україні Сильвією Хосефіною Кортес Мартін щодо сприяння іспанським подружжям отримання дозволу на в’їзд до України, щоб забрати їхніх новонароджених дітей.

Про це Денісова написала у Facebook.

«Сьогодні відбулася робоча зустріч із Надзвичайним та Повноважним Послом Іспанії в Україні пані Сильвією Хосефіною Кортес Мартін щодо сприяння іспанським подружнім парам отримання дозволу на в’їзд до України, щоб забрати їхніх новонароджених дітей. Пані посол подякувала за опіку над дітьми, народженими методом сурогатного материнства, які перебувають в готелі «Венеція», а також за сприяння підданим Іспанського Королівства в отриманні відповідних дозволів на в’їзд та виїзд з України, аби забрати своїх дітей додому», - зазначила Денісова.

За словами Денісової, вона поінформувала посла Іспанії в Україні, що з таким проханням звернулося два подружжя з Іспанського Королівства. «Після моїх звернень до МЗС України вони отримали документи для їхніх дітей про громадянство та проїзні документи, а також дозволи на виїзд», - уточнила український омбудсмен.

«Крім того, обговорили перспективу законодавчого врегулювання сфери надання послуг з репродуктивної медицини в Україні. Наголосила, що є необхідність розробити комплексний нормативний документ, який регулюватиме права дитини, права і обов'язки сурогатної матері та батьків, а також у якому чітко будуть виписані умови діяльності центрів репродуктивної медицини та ліцензування такої практики, що застосовується в нашій державі», - уточнила Денісова.

Наприкінці зустрічі посол Іспанії в Україні запропонувала сприяти співпраці Омбудсмана України та Омбудсмана Королівства Іспанія. Зокрема, за першої нагоди провести спільну робочу зустріч, визначити напрями та розробити тематичний план такої співпраці, додала Денісова.

Як повідомлялося, у столичному готелі "Венеція", який є відділенням клініки Biotexcom, перебуває 51 дитина, народжена методом сурогатного материнства. Батьки не можуть забрати дітей через карантинні обмеження.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до правоохоронців з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію.

Згодом Денісова оглянула приміщення, обладнані під “готель для немовлят”, і визнала, що умови там створені гарні, а всі діти доглянуті. Також вона заявила, що на робочій нараді з представниками МЗС та ДМС було напрацьовано дієвий механізм вирішення цієї проблеми передачі малюків, народжених сурогатним способом, їхнім біологічним батькам.

У парламенті 15 травня зареєстрували законопроєкт №3488, який запроваджує ліцензування клінік і кримінальну відповідальність за порушення під час сурогатного материнства.

Міністерство соціальної політики наголосило на необхідності розробки національної політики щодо сурогатного материнства.

21 травня Денісова повідомила, що громадяни Іспанії і Китаю оформили документи, щоб забрати своїх дітей, народжених від сурогатних матерів з України.