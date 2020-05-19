Проблеми сурогатного материнства треба врегульовувати на рівні закону - експерт

Карантин і скандал навколо ситуації з дітьми, народженими за програмою сурогатного материнства, яких через карантин не можуть вивезти з України їх генетичні батьки, розкрив проблему законодавчого врегулювання цієї сфери.

На цьому наголосили учасники пресконференції «Останні події в репродуктивній медицині України - що відбувається?», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В Україні виник скандал через інформацію про те, що понад 50 дітей перебувають в одному з готелів, пролунали звинувачення, що це торгівля дітьми, представники державних органів почали говорити про необхідність заборони сурогатного материнства… Але сурогатне материнство – це методика лікування безпліддя. І в Україні виписані відповідні умови його застосування. Некоректно говорити, що в Україні це питання жодним чином не врегульоване», - зазначила адвокат, фахівець у галузі репродуктивного права Олена Бабич.

Вона додала, що є відповідна стаття Сімейного кодексу і відповідний наказ МОЗ № 787, який регламентує, зокрема, і застосування допоміжних репродуктивних технологій, і сурогатне материнство, але на сьогодні є проблема в тому, що більшість моментів треба врегульовувати на рівні закону, а не підзаконного акту.

Водночас Бабич закликала розмежувати ситуацію, що виникла з дітьми, яких не можуть забрати, і законодавство.

«Закон би жодним чином не вирішив ситуацію. Батьки через пандемію, закриття кордонів не можуть в’їхати в Україну. Клініки і Асоціація репродуктивної медицини звернулись до МЗС і до уповноваженого з прав дитини з цим питанням. МЗС дав певний алгоритм, яким чином іноземні громадяни повинні звертатись до посольства своєї країни в Україні… Але на сьогодні невирішеними з боку держави залишається юридичний статус цих дітей, питання їх перебування, поки вони чекають на своїх батьків, оскільки, згідно з положеннями МОЗ, дитина може перебувати в пологовому будинку до 28 днів. Доля цих дітей залишається поза увагою, і ніхто з представників державних органів, в тому числі уповноважений з прав дитини, не відреагував і не визначив, яким чином і де повинні перебувати ці діти», - наголосила юристка.

Вона додала також, що треба запроваджувати кримінальну відповідальність за зловживання у сфері допоміжних репродуктивних технологій.

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«В останньому законопроєкті, поданому Українською асоціацією репродуктивної медицини, є положення про те, як легалізувати посередників в допоміжних репродуктивних технологіях і в програмах сурогатного материнства. На сьогодні їх дуже багато, більше ніж клінік репродуктивної медицини в Україні. І серед них є недобросовісні посередники, які порушують чинне законодавство. Тому назріло питання ліцензування таких посередників, щоб це були зареєстровані юридичні особи. Це унеможливить роботу посередників, які порушують закон, порушують права учасників програм допоміжних репродуктивних технологій», - зазначила Бабич.

За її словами, на розгляд профільного комітету загалом було надано 5 законопроєктів, які регламентують сурогатне материнство, але всі вони були відхилені.

«Я дуже сподіваюсь на те, що питання неврегульованості сурогатного материнства, допоміжних репродуктивних технологій, що триває більше 10 років, цього разу дійде до свого логічного завершення. І Верховна Рада ухвалить не якісь точкові зміни законодавства, а закон в цілому. Це б унеможливило скандали, які відбуваються, і двозначні трактування», - сказала вона.

Своєю чергою президент Української асоціації репродуктивної медицини, лауреат Державної премії України, професор Олександр Юзько поінформував, що в грудні минулого року асоціація разом з профільним комітетом розглядали їхній законопроєкт, в кінці січня – на початку лютого 2020 року ще раз збиралися в комітеті.

«Було дано зелене світло, щоб ми його доопрацювали і подали в комітет, що ми і зробили. Сьогодні законопроєкт готовий, відповідає всім міжнародним стандартам. Тепер слово за комітетом. Ми також підготували зміни і доповнення до наказу МОЗ №787, який теж готові подати в міністерство», - повідомив Юзько.

Як повідомлялося, у столичному готелі "Венеція", який є відділенням клініки Biotexcom, перебуває 51 дитина, народжена методом сурогатного материнства. Батьки не можуть забрати дітей через карантинні обмеження.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до правоохоронців з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію.

Згодом Денісова оглянула приміщення, обладнані під “готель для немовлят”, і визнала, що умови там створені гарні, а всі діти доглянуті. Також вона заявила, що на робочій нараді з представниками МЗС та ДМС було напрацьовано дієвий механізм вирішення проблеми передачі малюків, народжених сурогатним способом, їхнім біологічним батькам.

Водночас у парламенті 15 травня зареєстрували законопроєкт №3488, який запроваджує ліцензування клінік і кримінальну відповідальність за порушення під час сурогатного материнства.