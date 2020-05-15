Народжені сурогатними матерями: Денісова побувала в готелі, де тримають 46 немовлят

Про це Денісова повідомила у Telegram.

«Зараз перебуваю в готелі "Венеція". Перевіряю умови перебування новонароджених дітей методом сурогатного материнства, які перебувають в готелі "Венеція", - написала вона і виклала відповідні фото.

«На мій погляд, вони (умови утримання немовлят – ред.) дійсно гарні, всі дітки доглянуті. Зараз якраз вони годують деяких дітей, по графіках, ми побачили, як це все записується у блокнотах, - на кожну дитинку заведено такий журнальчик, у яких написано, коли вона поїла, як її годують, як змінюється вага, які рекомендації у лікаря є, в тому числі навіть, коли вона сходила до туалету. Місць там достатньо, думаю, що вони можуть утримувати цих дітей, але краще, щоб діти, які тут народжені, щоб вони потрапили до своїх батьків», - сказала Денісова у коментарі ЗМІ, розміщеному на сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що деяким з немовлят вже по 2-3 місяці.

За її словами, деякі подружжя щодо цих дітей написали на саму Денісову звернення, що вони хочуть потрапити до них, і «у них є деякі проблеми щодо легалізації цих дітей, і зараз ми теж допоможемо їм це зробити, бо вже є всі висновки лікарів, якими підтверджено, що це їх діти».

«Є, наприклад, подружжя іспанців, їм потрібна допомога ДМС, допоможемо це зробити… Деякі подружжя надали звернення з усіма документами, і я буду звертатися до колеги - міністра закордонних справ, згідно з нашими рішеннями, які ми вчора узгодили, і вони будуть надавати дозвіл на виїзд цим батькам. Тому всі ці батьки, які знаходяться ще за межами України, вони будуть теж звертатися до мене, щоб надати їм можливість, щоб приїхати сюди, а потім виїхати з дійсно їх дітьми», - уточнила український омбудсмен.

На запитання, коли перші батьки цих дітей зможуть потрапити до України, Денісова відповіла, що «думаю, що це питання тижнів». «Вони спочатку напишуть на мене усі документи. Деякі вже батьки замовили чартер, і чартери чекають, (але потрібен дозвіл – ред.), щоб вивозити (дітей – ред.). Спочатку робимо цей дозвіл, потім вони прилітають і забирають цих дітей», - наголосила Денісова.

За її інформацією, у п’ятницю очікується скайп-конференція за участю репродуктивних центрів медицини, у якій вона візьме участь, щоб надати пояснення, як можна зробити, щоб батьки потрапили до дітей, і щоб дітям було встановлено їх право на виховання в родині.

Як повідомлялося, у столичному готелі через карантин перебувають 46 дітей, народжених методом сурогатного материнства. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до правоохоронців з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію.Міністерство соціальної політики України наголосило на необхідності розробки національної політики щодо сурогатного материнства.