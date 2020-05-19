Раді пропонують ввести покарання за махінації із сурогатним материнством

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3488, який запроваджує ліцензування клінік і кримінальну відповідальність за порушення під час сурогатного материнства.

Про це заявив під час пресконференції у вівторок, 19 травня, народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Дануца, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цим законопроєктом ми вводимо кримінальну і адміністративну відповідальність за порушення законодавства в частині допоміжних репродуктивних технологій", - сказав він.

За словами депутата, документ передбачає обов'язкове ліцензування клінік, які займаються репродуктивними технологіями у формі сурогатного материнства, а також щорічну сплату до бюджету двох мільйонів гривень.

Таким чином, зазначив Дануца, вдасться убезпечитися від "невеликих медичних кабінетів і агентств з тисячею гривень у статутному фонді".

На думку депутата, сурогатне материнство дає змогу українським жінкам заробити.

"Це економічна історія для наших жінок, тому що вони отримують серйозні гроші, які вони не зароблять ні в нашій країні, ні, поки така економічна ситуація, на заробітках. Ці гроші людина вкладе у свою родину. Зможе виховати свою дитину, відправити її на навчання...", - сказав Дануца.

У пояснювальній записці до законопроєкту №3488 на сайті Верховної Ради йдеться, що цим документом пропонується передбачити кримінальну відповідальність за перенесення ембріона людини в організм жінки без її згоди, розголошення відомостей про застосування допоміжних репродуктивних технологій, порушення наслідування генетичних зв’язків при перенесенні ембріона.

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Також передбачено адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій або їх застосування без спеціального дозволу або у випадках, якщо спеціальний дозвіл анульовано, або дію спеціального дозволу зупинено.

Як повідомлялося, у столичному готелі "Венеція" перебуває 51 дитина, народжена методом сурогатного материнства. Приватна компанія, яка займається репродуктивними технологіями, планувала відправити їх за кордон, але не може цього зробити через карантин.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова виступила за заборону сурогатного материнства для іноземців.

Своєю чергою Міністерство соціальної політики наголосило на необхідності розробки національної політики щодо сурогатного материнства.