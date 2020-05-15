Дитячий омбудсмен пропонує заборонити сурогатне материнство в Україні

Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба наголошує, що сурогатне материнство в Україні неврегульоване і порушує права дітей.

Таку позицію він оприлюднив на свій сторінці у Facebook.

«Комерціалізація і дозвіл отримувати таку «послугу» в Україні сприяє безконтрольному продажу українських дітей за кордон. Ситуація з немовлятами в готелі, яка набула розголосу, – ще раз показує безправність дітей, народжених сурогатними матерями. Народження дитини далеко від матері є неприроднім. У такий спосіб Україна просто стає міжнародним онлайн-магазином з немовлятами. І реальну кількість таких дітей, яких «постачає» Україна таким чином, ми не знаємо», - сказав Кулеба.

Він наголосив, що жодна держава не зобов’язана «забезпечити» сім’ю дитиною, тим більш іноземну. Проте кожна дитина має невід’ємне право на сім’ю. І в цьому контексті опускається поняття «матері», яка народила дитину, але не є її генетичною матір’ю.

«Діти, які сьогодні знаходяться в готелі, фактично мають біологічних матерів, які знаходяться в Україні. Але за умови організації процесу сурогатного материнства вони наразі залишилися без батьків. Як генетичних, так і біологічних», - додав Уповноважений Президента України з прав дитини.

На його переконання, сурогатне материнство – це експлуатація жінок з метою отримання доходу приватним бізнесом і задоволення потреб дорослих. Але воно є таким, що порушує права дитини.

Кулеба нагадав, що ще в 1991 році представники однієї з палат парламенту Німеччини заявляли, що сурогатне материнство суперечить правам дитини, зокрема не беруться до уваги зв'язки між дитиною та матір'ю, яка її виношує. І вилучення дитини в біологічної матері може мати негативні наслідки.

«Я категорично проти комерційного сурогатного материнства, це об’єктивізація дитини і позиціювання її як товару», - підкреслив дитячий омбудсман.

Як повідомлялося, у столичному готелі через карантин перебувають 46 дітей, народжених методом сурогатного материнства. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до правоохоронців з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію.

Міністерство соціальної політики України наголосило на необхідності розробки національної політики щодо сурогатного материнства.