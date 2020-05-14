Денісова: В Україні - понад 100 дітей, народжених від сурогатних матерів під час карантину

На території України знаходиться більше ста дітей, народжених від сурогатних матерів під час карантину.

Про це під час пресконференції у четвер повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За інформацією клінік, які написали до мене звернення, зараз на території України знаходиться більше ста дітей, які були народжені під час карантину. Вони чекають на виїзд до іншої держави", - сказала вона.

За словами Омбудсмана, лише у Києві є шість приватних клінік, які надають послуги сурогатного материнства.

Денісова повідомила, що на початку поточного року до неї надійшов лист від Мін'юсту, у якому її повідомили про наявність застережень щодо можливих порушень прав людини під час надання послуг сурогатного материнства.

"Треба законодавчо врегулювати це питання. Ми не можемо прослідкувати, як дотримуються права громадян України, які виїжджають з батьками в інші держави, що далі відбувається. Треба вивчити питання, скільки таких дітей народжується в Україні, чи не є дитина жертвою... Потрібно вивчити цей процес з відповідним реагуванням. Може, взагалі розглянути питання, що сурогатне материнство може бути тільки для громадян України, а не іноземців", - зазначила Омбудсман.

Відповідаючи на запитання журналістів, посадовець зазначила, що наразі до клініки "Біотех", де перебувають 46 новонароджених дітей, немає претензій, проте два роки тому "була порушена кримінальна справа, яка нічим не завершилася".

"Зараз, я думаю, що Національна поліція буде цим займатися", - резюмувала вона.

Як повідомлялося, у соціальних мережах та на офіційному сайті київської клініки "Біотех" було поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, які наразі перебувають у київському готелі "Венеція", оскільки через карантин їхні батьки-іноземці не можуть їх забрати.

У зв'язку з цим Омбудсман звернулася до НПУ, МОЗ, Мінсоцполітики з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію, що виникла навколо дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства, об’єднання зусиль для невідкладного удосконалення законодавства у частині застосування репродуктивних технологій сурогатного материнства для іноземців та недопущення безконтрольного вивезення дітей за кордон.

Водночас у поширеному клінікою "Біотех" відео провідний юрист "Біотехком" Деніс Герман запевняє сурогатних батьків, що для їхніх малюків, які були народжені в період карантину, створені всі необхідні умови для комфортного життя та розвитку відповідно до віку. Зокрема, демонструється, що “готель” - це спеціально обладнані дитячі кімнати, персонал, який доглядає за малюками, годування тощо. У відео зауважується, що батькам, які через запроваджені карантинні заходи не можуть перетнути кордон і забрати новонароджених дітей відповідно до угод про сурогатне материнство, щодня повідомляють, як дитина їла, як спала, чи набирає вагу та чи добре вона почувається.