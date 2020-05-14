З України вивезуть дітей від сурогатних матерів, народжених під час карантину - Денісова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова спільно з представниками Міністерства закордонних справ і Державної міграційної служби домовилися про вивезення за межі України дітей, яких у період карантину народили сурогатні матері.

Про це омбудсмен заявила на пресконференції у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні я була на робочій нараді представників МЗС, ДМС, і ми напрацювали дієвий механізм вирішення цієї проблеми. Оскільки це питання має гуманітарний характер, то батьки можуть звернутися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, щоб я допомогла їм вирішити це питання. Я, у свою чергу, звертаюся до МЗС і пропоную вирішити це питання, і вони видають такий документ", - сказала Денісова.

З її словами, перелік документів, які батькам дітей потрібно надати омбудсмену, щоб вирішити це питання, буде оприлюднений згодом.

За словами посадовця, наразі на території України перебуває більше ста дітей, народжених сурогатними матерями під час карантину.

"За прогнозом, який у тому числі зробили у МОЗ України, якщо карантин буде продовжено, то таких дітей може бути уже не сотня, а вже майже тисяча. Тому потрібно напрацювати механізм, щоб батьки приїхали за своїми дітьми і повезли їх туди, де вони будуть виховуватися в родині", - наголосила Денісова.

Як повідомлялося, у соціальних мережах та на офіційному сайті київської клініки "Біотех" було поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, які були народжені сурогатними матерями і наразі перебувають у київському готелі "Венеція", оскільки через карантин їхні батьки-іноземці не можуть їх забрати.

У зв'язку з цим омбудсмен звернулася до поліції, МОЗ, Мінсоцполітики з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію, об’єднання зусиль для невідкладного удосконалення законодавства у частині застосування репродуктивних технологій сурогатного материнства для іноземців та недопущення безконтрольного вивезення дітей за кордон.

Водночас у поширеному клінікою "Біотех" відео провідний юрист "Біотехком" Деніс Герман запевняє сурогатних батьків, що для їхніх малюків, які були народжені в період карантину, створені всі необхідні умови для комфортного життя та розвитку відповідно до віку. Зокрема, демонструється “готель” - спеціально обладнані дитячі кімнати, персонал, який доглядає за малюками, годування тощо. У відео зауважується, що батькам, які через запроваджені карантинні заходи не можуть перетнути кордон і забрати новонароджених дітей відповідно до угод про сурогатне материнство, щодня повідомляють, як дитина їла, як спала, чи набирає вагу та чи добре вона почувається.