Сурогатне материнство: Мінсоцполітики ініціює посилення захисту прав дітей

Міністерство соціальної політики України наголошує на необхідності розробки національної політики щодо сурогатного материнства.

Про це інформує пресслужба відомства.

«Сурогатне материнство заборонено законом в таких розвинених країнах, як Австрія, Норвегія, Швеція, Франція, Італія, Швейцарія, Німеччина та в деяких штатах Сполучених Штатів Америки. Натомість, в Україні порядок та умови застосування в Україні допоміжних репродуктивних технологій регулюються відповідним наказом МОЗ. У зв’язку з чим, Мінсоцполітики, як головний координатор у сфері захисту прав дітей та протидії торгівлі людьми, ініціює законодавче посилення захисту прав дітей, народжених сурогатними матерями», - ідеться в повідомленні.

У відомстві наголошують на необхідності розробки своєї, національної політики щодо сурогатного материнства, особливо стосовно надання такої послуги громадянам іноземних країн.

«Ми прагнемо, щоб діти не ставали предметом купівлі-продажу, до жінки не було проявів різних форм експлуатації. І водночас, ми не маємо права позбавити можливості стати біологічними батьками тих сімейних пар, які не можуть виносити власну дитину за медичним показами», - заявляють у Мінсоцполітики.

У міністерстві нагадали про ситуацію в Києві, коли батьки, громадяни іноземних країн, через відсутність транспортного сполучення у зв’язку з пандемію, викликаною COVID-19, не можуть забрати своїх дітей, народжених шляхом сурогатного материнства в Україні, що призвело до порушення права цих дітей на батьківську турботу.

Як повідомлялося, у столичному готелі через карантин застрягли 46 дітей, народжених методом сурогатного материнства. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до правоохоронців з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію.