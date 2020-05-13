Живий товар: Денісова пропонує заборонити сурогатне материнство для іноземців

Відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, народжених методом сурогатного материнства від іноземців, підтверджує, що технології сурогатного материнства рекламуються як «товар високої якості».

Такий допис Уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини Людмила Денісова оприлюднила у Facebook, коментуючи поширене клінікою Біотех відео, в якому центр репродуктології запевняє сурогатних батьків, що з їхніми малюками, народженими під час карантину, все гаразд.

«У соціальних мережах та на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, які наразі перебувають в одному з київських готелів. Усі ці діти народжені методом сурогатного материнства від іноземних громадян різних країн. Даний відеоролик є підтвердженням, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства такою клінікою є масовою та системною, а технології сурогатного материнства рекламуються та представляються як «товар високої якості», - написала вона.

За словами Денісової, це свідчить про те, що держава не вживає всіх належних заходів щодо захисту прав дітей та гідного ставлення до них, а Україна стає країною-донором народження для іноземців дітей, долю яких вона не може проконтролювати.

Український омбудсмен наголосила, що сурогатне материнство в Україні – проблема, яка потребує комплексного та негайного реагування. «Надання таких послуг іноземним громадянам може призвести у першу чергу до порушення прав дітей та до ситуації, у якій Україна не здатна захистити своїх громадян», - уточнила Денісова.

Вона вважає, що наразі є необхідним внесення змін до законодавства України та закріплення вимоги щодо можливості застосування репродуктивних технологій методом сурогатного материнства виключно для громадян України.

Денісова також звернулася до НПУ, МОЗ, Мінсоцполітики з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію, що виникла навколо дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства, об’єднання зусиль для невідкладного удосконалення законодавства у частині застосування репродуктивних технологій сурогатного материнства для іноземців та недопущення безконтрольного вивезення дітей за кордон.

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Водночас у поширеному клінікою Біотех відео провідний юрист Біотехком Деніс Герман запевняє сурогатних батьків, що для їхніх малюків, які були народжені в період карантину, створені всі необхідні умови для комфортного життя та розвитку відповідно до віку. Зокрема, демонструється “готель” - спеціально обладнані дитячі кімнати, персонал, який доглядає за малюками, годування тощо. У відео зауважується, що батькам, які через запроваджені карантинні заходи не можуть перетнути кордон і забрати новонароджених дітей відповідно до угод про сурогатне материнство, щодня повідомляють, як дитина їла, як спала, чи набирає вагу та чи добре вона почувається.