Живий товар: Денісова пропонує заборонити сурогатне материнство для іноземців

Живий товар: Денісова пропонує заборонити сурогатне материнство для іноземців

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Укрінформ
Відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, народжених методом сурогатного материнства від іноземців, підтверджує, що технології сурогатного материнства рекламуються як «товар високої якості».

Такий допис Уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини Людмила Денісова оприлюднила у Facebook, коментуючи поширене клінікою Біотех відео, в якому центр репродуктології запевняє сурогатних батьків, що з їхніми малюками, народженими під час карантину, все гаразд.

«У соціальних мережах та на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, які наразі перебувають в одному з київських готелів. Усі ці діти народжені методом сурогатного материнства від іноземних громадян різних країн. Даний відеоролик є підтвердженням, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства такою клінікою є масовою та системною, а технології сурогатного материнства рекламуються та представляються як «товар високої якості», - написала вона.

За словами Денісової, це свідчить про те, що держава не вживає всіх належних заходів щодо захисту прав дітей та гідного ставлення до них, а Україна стає країною-донором народження для іноземців дітей, долю яких вона не може проконтролювати.

Український омбудсмен наголосила, що сурогатне материнство в Україні – проблема, яка потребує комплексного та негайного реагування. «Надання таких послуг іноземним громадянам може призвести у першу чергу до порушення прав дітей та до ситуації, у якій Україна не здатна захистити своїх громадян», - уточнила Денісова.

Вона вважає, що наразі є необхідним внесення змін до законодавства України та закріплення вимоги щодо можливості застосування репродуктивних технологій методом сурогатного материнства виключно для громадян України.

Денісова також звернулася до НПУ, МОЗ, Мінсоцполітики з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію, що виникла навколо дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства, об’єднання зусиль для невідкладного удосконалення законодавства у частині застосування репродуктивних технологій сурогатного материнства для іноземців та недопущення безконтрольного вивезення дітей за кордон.

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Водночас у поширеному клінікою Біотех відео провідний юрист Біотехком Деніс Герман запевняє сурогатних батьків, що для їхніх малюків, які були народжені в період карантину, створені всі необхідні умови для комфортного життя та розвитку відповідно до віку. Зокрема, демонструється “готель” - спеціально обладнані дитячі кімнати, персонал, який доглядає за малюками, годування тощо. У відео зауважується, що батькам, які через запроваджені карантинні заходи не можуть перетнути кордон і забрати новонароджених дітей відповідно до угод про сурогатне материнство, щодня повідомляють, як дитина їла, як спала, чи набирає вагу та чи добре вона почувається.

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