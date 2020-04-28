Денісова пропонує змінити законодавство щодо сурогатного материнства

Внесення змін до законодавства в питанні сурогатного материнства має закріпити вимогу застосування репродуктивних технологій виключно для громадян України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу уповноваженого ВР України з прав людини.

"Саме задля забезпечення контролю за дотриманням прав дітей уповноважений вбачає доцільним внесення змін до Сімейного кодексу України, профільного законодавства та закріплення вимоги щодо можливості застосування репродуктивних технологій методом сурогатного материнства виключно для громадян України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у пресслужбі, уповноважений наголосила, що надання послуг сурогатного материнства іноземцям "призводить у першу чергу до порушення прав дітей та до ситуації, у якій Україна не здатна проконтролювати подальшу долю дітей та захистити своїх громадян".

"Наразі процедура запліднення та народження дитини із застосуванням методів сурогатного материнства врегульована статтею 123 Сімейного кодексу України та Порядком застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.09.2013 № 787", - повідомили у пресслужбі.

Водночас, як наголосили в Офісі уповноваженого, таке нормативне регулювання "демонструє свою недосконалість і залишає широкий простір для махінацій та злочинних дій, які призводять до незаконного вивезення новонароджених дітей за кордон".

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Верховна Рада має врегулювати питання сурогатного материнства, щоб унеможливити продаж немовлят за кордон.

Як повідомляв Укрінформ, 25 квітня в Києві припинили діяльність групи осіб, яка налагодила переміщення за кордон немовлят під прикриттям програми сурогатного материнства.