Кулеба - про сурогатне материнство: Це заробляння грошей на торгівлі дітьми

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба вважає, що при сурогатному материнстві жінка є інкубатором, який не має права на власне тіло.

Таку думку він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Чи хтось цікавився, як почувають себе (вже наявні - ред.) діти сурогатної матері? Як мамина вагітність, яка потім зникає, впливає на них? Жінка – це по суті інкубатор, який не має права на власне тіло», - написав Кулеба.

За його словами, протягом останніх років тема сурогатного материнства в Україні потрапляє в гучні міжнародні скандали. Відмова від дітей з інвалідністю або їх обмін на «якісну дитину», продаж дітей іноземцям, «масове» скупчення немовлят в готелі через карантин – все це результат неконтрольованого бізнесу, через який страждають діти.

«Комерційне сурогатне материнство спрямоване на задоволення інтересів клієнта, який по суті купує дорогий товар – дитину. Після мого звернення стосовно заборони комерційного сурогатного материнства, я отримав купу повідомлень щодо того, що сурогатне материнство – це можливість, це технології, які дають людям шанс», - зазначив уповноважений Президента з прав дитини.

Кулеба вважає, що за рекламою сурогатного материнства про щасливі сім’ї насправді ховаються важкі випадки. Наприклад, коли сім’ї – фіктивні, коли «подружжям» можуть виявитися і гомосексуальні пари, і ґвалтівники. «Вона (реклама сурогатного материнства – ред.) не говорить про те, що Україна взагалі не може контролювати, що стається з дітьми, яких вивозять за кордон. Про ставлення до самої жінки – адже по суті це – експлуатація жінки. Рабство, на яке вона погоджується через бідність. І ніколи б не погодилася, якби не заробіток», - написав він.

Кулеба навів приклади пунктів договорів, який підписує сурогатна матір перед наданням «послуги». Зокрема, вона зобов'язана звітувати за кожен свій крок, не має права на дитину, яку народила. Формат «передачі» дитини перетворює дитину на об’єкт договору, на товар, за який платять. А якщо «товар» не підходить – договір передбачає можливість його позбутися, зазначив Кулеба.

«Це не можливість для бездітних пар. Це заробляння грошей на торгівлі дітьми. А як почуває себе така мама? Жінка, яка 9 місяців виношує дитину, яка позбавлена права на неї, на інформацію щодо того, де вона і що з нею», - обурився чиновник.

Він зазначив, що дехто вважає, що сурогатна мама робить добре діло, коли погоджується допомогти іншим, але Кулеба сумнівається, що на це може погодитися жінка, яку не змусили обставини зробити «добру справу».

Як повідомлялося, у столичному готелі «Венеція», який є відділенням клініки Biotexcom, перебуває 51 дитина, народжена методом сурогатного материнства. Батьки не можуть забрати дітей через карантинні обмеження.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до правоохоронців з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію.

Згодом Денісова оглянула приміщення, обладнані під готель для немовлят, і визнала, що умови там створені гарні, а всі діти доглянуті. Також вона заявила, що на робочій нараді з представниками МЗС та ДМС було напрацьовано дієвий механізм вирішення цієї проблеми передачі малюків, народжених сурогатним способом, їхнім біологічним батькам.

У парламенті 15 травня зареєстрували законопроєкт №3488, який запроваджує ліцензування клінік і кримінальну відповідальність за порушення під час сурогатного материнства.

Міністерство соціальної політики наголосило на необхідності розробки національної політики щодо сурогатного материнства.