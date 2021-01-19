Корнієнко розповів про «домашні завдання» до кінця сесії Ради

Перший заступник депутатської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, голова партії Олександр Корнієнко серед основних завдань для парламенту в останній пленарний тиждень 4-ї сесії ВРУ назвав ухвалення законів про народновладдя через всеукраїнський референдум та створення Бюро економічної безпеки.

Про це, передає Укрінформ, йдеться на сторінці "Слуги народу" в Фейсбуці.

"Плани Верховної Ради на пленарний тиждень: 1. Народовладдя. Це програмна обіцянка, за яку ми багато боролися. Закон про референдум опрацьовувався майже пів року, узгоджений з усіма міжнародними інституціями та українськими експертами. Підтримавши його голосуванням, ми зможемо відкрити можливість для проведення всеукраїнських референдумів. 2. Бюро економічної безпеки. Це важлива реформа, яка дозволить рухатись далі щодо наших зобов’язань із міжнародними партнерами. І дозволить перенести функції з силових структур у спецслужбу, яка займатиметься фінансовими розслідуваннями. Це наступний крок з перетворення нашої фінансової системи на прозору, таку, що відповідатиме світовим та європейським зразкам", - повідомив Корнієнко.

Серед питань, що планують розглядати у Верховній Раді найближчим часом, Корнієнко також назвав законопроєкт про врегулювання діяльності облгазів. За його словами, документ дасть можливість запроваджувати тимчасові адміністрації в ці компанії. Також він дозволятиме працювати на ринку лише тим облгазам, які мають щонайменше 100 тис. абонентів.

"У нас накопичилося багато домашніх завдань, які ми спробуємо надолужити цього тижня. З’явилися й нові ініціативи, адже депутати працювали під час свят", - відзначив Корнієнко.

Перший у новому році та останній за 4-ту сесію Верховної Ради дев'ятого скликання пленарний тиждень відбудеться 26-29 січня. Згідно з Конституцією, наступна 5-та сесія парламенту має відкритися у перший вівторок лютого - 2 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 червня 2020 року ухвалила у першому читанні президентський законопроєкт №3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».

Законопроєктом передбачаються такі види всеукраїнського референдуму за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями".

Водночас, згідно з текстом законопроєкту, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму такі питання: 1) що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї; 2) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; 3) щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії; 4) віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.