Народовладдя через референдум: Рада може розглянути законопроєкт наступного тижня

Верховна Рада планує на наступному пленарному тижні розглянути у другому читанні законопроєкт про народовладдя через референдум.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі одного з телеканалів заявив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Парламентарій нагадав, що законопроєкт майже півроку опрацьовувався, і наразі є «погодженим з усіма можливими міжнародними інституціями, представниками третього сектору».

«Ми зможемо вже у вівторок-середу проголосувати за (законопроєкт - ред.) і відкрити можливість для проведення всеукраїнських референдумів», - зауважив Корнієнко.

Він додав, що серед питань порядку денного є законопроєкти про Бюро економічної безпеки та реформу СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 червня 2020 року ухвалила у першому читанні президентський законопроєкт №3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».

"Законопроєктом передбачаються такі види всеукраїнського референдуму за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями", - йдеться у пояснювальній записці.

Водночас, згідно з текстом законопроєкту, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму такі питання: 1) що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї; 2) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; 3) щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії; 4) віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

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На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.

Проєктом закону розширено коло суб’єктів процесу референдуму, які реєструються у Центральній виборчій комісії як прихильники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму. Ними можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, відповідно зареєстровані у Центральній виборчій комісії.

«Ключовою новацією законопроєкту, що вирізняє його серед інших законопроєктів, які реєструвалися у Верховній Раді України, є визначення можливості запровадження електронних процедур під час організації та проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі електронних голосувань», - йдеться у пояснювальній записці.