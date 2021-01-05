Продаж землі іноземцям: у міністерстві обіцяють референдум упродовж трьох років

Питання продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям вирішуватиметься під час загальнонаціонального референдуму, який має відбутися в Україні упродовж трьох років.

Про це в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita заявив міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко.

“Наразі землі сільськогосподарського призначення зможуть купувати виключно фізичні особи, які є громадянами України. Про те, чи її зможуть купувати іноземці, буде вирішено під час референдуму, який відбудеться у найближчі три роки. Тому закордонні інвестори на сьогодні зможуть лише, як і раніше, брати землю у довгострокову оренду”, - повідомив Лещенко.

Він зауважив, що станом на сьогодні в сільському господарстві України немає великої кількості польських інвесторів. За його словами, трохи більше є інвесторів з Німеччини на Нідерландів.

“Утім, це не та кількість інвесторів, про яку ми мріємо”,- наголосив Лещенко.

Міністр підкреслив, що іноземний інвестор не поспішає з інвестиціями в Україну, оскільки не бачить стабільного законодавства у питанні ринку землі.

“Інвестори бояться, адже хочуть стабільності, щоб правова система захищала їхні інвестиції. Поки триває боротьба за реформу ринку землі, інвестори дуже обережно дивляться у напрямку України. Ми їх розуміємо, оскільки цей процес в нашій країні є складним і болісним”,- констатував Лещенко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 31 березня 2020 року ухвалила закон №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Зокрема, законом передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; фізичні особи зможуть купувати до 100 га землі; юридичні особи отримають право концентрувати в себе до 10 тис. га земель; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; банки не зможуть купувати землю, лише брати у заставу.