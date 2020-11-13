Зросла кількість громадян, які підтримують продаж землі

Кількість громадян, які підтримують право людини продати земельну ділянку, що є у її власності, у серпні 2020 року зросла до 59% проти 50% у червні 2019 року.

Про це в Укрінформі під час оприлюднення результатів загальнонаціонального опитування щодо відкриття ринку землі в Україні розповів аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський.

«Зросла кількість громадян і зросла помітно, які вважають, що якщо людина має у власності земельну ділянку, вона повинна мати право продати її, якщо захоче. Якщо у червні 2019 року таких було трішки більше 50%, то зараз уже ця кількість наближається до 59%», - сказав Бурковський.

Він додав, що майже половина респондентів заявили, що не мають у власності землі.

«Близько 20%, тобто кожен п'ятий респондент заявив, що має присадибну ділянку. Кожен шостий має офіційно оформлений земельний пай разом із присадибною ділянкою - це 17%. Окремо земельний пай мають 11 %, тобто, фактично, один із десяти. Ще близько 4% сказали, що мають або земельну ділянку, або пай, але вони ще належно не оформлені. Тобто, перебуває ця земля в стадії оформлення. І що цікаво, дуже показово, що менше 1% респондентів не захотіли відповідати на це питання. Тобто, ті варіанти вибору, які ми передбачили в цьому питанні, відображають ту структуру власності на землю, яка реально є на даний момент», - наголосив експерт.

За його словами, більшість опитаних повідомили, що використовують землю для вирощування продуктів для власної сім’ї, для власного споживання. Значно менше - близько третини з тих, хто мають землю, - здають її офіційно з усіма документами в оренду. Ще у приблизно 11% ця земля не використовується.

«Після відкриття ринку землі, станом на середину серпня, 58% серед власників землі кажуть, що не будуть нічого робити у зв’язку з цим. 17% сказали, що збираються залишити землю в оренді у того ж орендаря, який зараз її використовує. Лише 6% мають намір продати свою землю або її частину. 5% сказали, що мають намір докупити, і кожен десятий не визначився з тим, що він буде робити. Швидше за все, поки що нічого робити не буде», - зауважив аналітик.

Він також зазначив, що Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва у серпні було проведене дослідження у загальнонаціональному масштабі щодо побоювань від відкриття ринку землі.

«Більшість - 46,5% громадян - вірять, що якщо почнеться продаж землі, прийдуть власники і почнуть обробляти закинуті землі - 47% опитаних взагалі по всій Україні підтримують цю тезу. Більш суперечливе питання, чи сприятиме продаж землі приходу нових технологій і створенню нових робочих місць. Тут 39,5% наших співгромадян вважають, що це і справді так буде, а третина (33,1% - ред.) вважає, що так не буде. І 27% - трохи більше, ніж четверть - не змогла визначитись, вибрати той чи інший варіант», - сказав Бурковський.

За його словами, лише третина (33,7%) опитаних вірять, що ринок землі сприятиме економічному розвитку, тоді як 39% не погоджуються з цим твердженням.

Бурковський виокремив низку запитань, на які варто звернути увагу експертам, фахівцям і уряду.

«Чого найбільше побоюються громадяни? Майже 69%, тобто дві третини громадян, вважають, що олігархи можуть скупити більшість земель, є така пересторога. Знову ж таки, ще 60% кажуть, що не можна торгувати землею, тому що це цінність українського народу. Напевно, тут ідеться не про землю, яка знаходиться вже в приватній власності, а про землю, яка ще перебуває в державній власності. Тобто люди до цього ставляться дуже обережно», - наголосив він і додав, що 57% погодилися з твердженням, що людей можуть змусити продавати свою землю за безцінь, якщо буде відкритий ринок землі.

Експерт зауважив, що більше половини також стверджує, що ринок землі може знищити дрібних фермерів, або що через купівлю землі люди можуть втратити доступ до природних ресурсів.

Всеукраїнське опитування проводилося Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року. Опитано понад 2 тис. респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей методом обличчя до обличчя. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та місцем проживання. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування цього дослідження здійснювалося за підтримки посольства Королівства Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 28 квітня 2020 року підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» №552-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 31 березня.

Зокрема, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільгосппризначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тис. гектарів землі. Заборонено продаж державних та комунальних земель. Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.