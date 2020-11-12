12 листопада, 12:30 - публічна дискусія на тему: «Земельна реформа: що думають українці про запровадження ринку землі і чого очікують від влади»

Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва

Учасники: Тарас Висоцький – заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Леонід Козаченко – президент Української аграрної конфедерації; Анатолій Мірошниченко – перший заступник голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; Сергій Шаршов - генеральний директор Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України; Геннадій Новіков - голова Аграрного союзу України; Петро Бурковський - аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, модератор.

Питання до обговорення:

Відкриття ринку сільськогосподарської землі: які умови купівлі-продажу землі сприяють економічному розвитку, а які його стримують.

Як зміниться сільське господарство і умови життя в сільських громадах після відкриття ринку землі.

Які загрози бачать українці у відкритті ринку землі і як буде на них відповідати держава.

Коротко. Під час заходу будуть оприлюднені результати загальнонаціонального опитування проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Зареєструватися на захід і поставити запитання спікерам можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1Br1DaY8Ksp3v83TQ8TL_syCqQ-pYvQmeRSQd8CHPmxvJ_w/viewform?usp=send_form

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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