«Слуги народу» 25 січня вирішать, чи висувати Вітренка у міністри

Народні депутати від "Слуги народу" на засіданні фракції 25 січня вирішать, чи повторно подаватимуть кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу за результатами наради в Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за участю Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка та керівників фракцій та груп.

"Це, дійсно, питання монобільшості, питання коаліції, яка у форматі монобільшості існує. У нас буде засідання фракції на початку тижня (пленарного, - ред.). Вже буде знято локдаун, ми можемо це зробити 25 січня. Ми визначимося, чи будемо ми знову подавати кандидатуру пана Вітренка на цю посаду, так як це робить за Конституцією, за законом, наша фракція", - сказав Корнієнко.

Політик зазначив, що народні депутати поки що ми спостерігають за діяльністю Вітренка на посаді в.о. міністра, зокрема, "за його участю в історії із зниженням тарифів, впорядкуванням тарифів, за його ідеями, за його лідерством у цій непростій ситуації".

Як повідомлялося, 17 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики. Постанову про це призначення підтримали лише 186 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Кабінет Міністрів 21 грудня призначив Вітренка першим заступником міністра енергетики. Також на нього було покладено тимчасове виконання обов’язків міністра енергетики.