Разумков скликає «тарифну» нараду зі Шмигалем та Вітренком - депутат

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у середу о 16.00 склакає нараду за участю Прем’єра Дениса Шмигаля, виконуючого обов’язки міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Вітренка та керівників фракцій та груп щодо тарифів на енергоносії для населення.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу розповіла заступник керівника фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

“Наскільки я знаю, збирає нараду голова Верховної Ради. Запрошені Прем’єр-міністр голови фракцій та груп, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко”, - зауважила депутат.

На нараді також очікується присутність керівництва Нацкомісії з питань регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та голови правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва.

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Кравчук очікує, що під час наради обговорять питання щодо внесення необхідних змін до законодавства, спрямованих на зниження тарифів на газ для населення і можливо на електроенергію.

Як повідомляв Укрінформ, 12 січня відбулася он-лайн нарада за участі депутатів монобільшості, прем'єра Дениса Шмигаля, в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка та очільника НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. На нараді було представлено два підходи щодо здешевлення вартості газу для населення. Увечері у вівторок відбулася ще одна нарада.

У свою чергу, група депутатів зареєстрували проєкт постанови, яким закликали уряд та НКРЕКП протягом місяця з дня ухвалення документу вжити заходів щодо повернення пільгового тарифу на електроенергію та зниження ціни на газ.

Зі свого боку, Президент України Володимир Зеленський закликав до зниження тарифів на енергоносії для населення.

Фото: ВР