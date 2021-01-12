Шмигаль обговорив зі «слугами народу» ситуацію з тарифами на газ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з т. в. о. міністра енергетики Юрієм Вітренком та головою НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболєвим провели зустріч із народними депутатами фракції "Слуга народу", під час якої обговорювалася ситуація щодо тарифів на газ для населення.

Як повідомляє Укрінформ, про це глава уряду написав у Телеграмі.

"Основна тема розмови — це ситуація з тарифами для населення. Перш за все з тарифами на газ та його доставку. Представники Міненерго та "Нафтогазу" представили два плани, обидва з яких призведуть до зниження платіжок для людей", - написав Шмигаль.

Він подякував парламентаріям за зустріч та спільну роботу. "Нам важливо було почути конструктивні пропозиції до обох планів. Це дасть можливість якнайшвидше ухвалити низку управлінських рішень, які сприятимуть встановленню справедливих цін на газ", - підкреслив Прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.

Прем'єр-міністр 11 січня інформував про те, що Кабінет Міністрів напрацював два підходи, які дозволять знизити ціну на газ для населення. Зокрема, у першому підході, який пропонує Міністерство енергетики, передбачається формування тарифів на газ за формулою "ціна на європейських хабах "мінус" транспортування газу до України". Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників. Як наслідок очікується суттєве зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил.

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У другому підході, який пропонує НАК "Нафтогаз", передбачається посилення конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить "Нафтогаз". Крім того, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів. Очікуваний результат: посилення конкуренції та, як наслідок, суттєве зменшення платіжок для українців.

Фото: КМУ