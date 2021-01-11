Житомирська міськрада звернулася до Президента через підвищення тарифів

Житомирська міська рада звернулася до Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради щодо неприпустимості зростання цін на постачання і розподіл електроенергії та природного газу.

Відповідне звернення депутати прийняли на позачерговій сесії Житомирської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми запросили депутатів на позачергову сесію, щоб обговорити і прийняти три рішення. Перше – з приводу звернення до Кабінету Міністрів, НКРЕКП (щодо неприпустимості зростання тарифів на доставку і постачання газу та електрики - ред.). Друге – ми свого часу приймали звернення до Кабінету Міністрів із проханням передати мережі облгазів на баланс громад, і сьогодні ми хочемо прийняти його ще раз, бо таке підприємство-монополіст як облгаз, ніякої звітності перед громадою не має, і їх тарифи неможливо дослідити та перевірити. У нашому розумінні ті тарифи по вартості транспортування газу могли б бути дешевшими, якби ми передали мережі на баланс комунального підприємства», - зазначив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Третє рішення, яке підтримали депутати, стосується створення робочої групи щодо перевірки тарифів, встановлених виконавчим комітетом міськради.

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Заступник міського голови Житомира Сергій Кондратюк зауважив, що у структурі тарифу на тепло 14% - це транспортування газу.

Як повідомляв Укрінформ, мер Житомира заявив, що в обласному центрі готові забрати мережу газопостачання на баланс міста, і це зможе зменшити вартість транспортування газу.

Із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.