Житомирська міськрада звернулася до Президента через підвищення тарифів

Житомирська міськрада звернулася до Президента через підвищення тарифів

Укрінформ
Житомирська міська рада звернулася до Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради щодо неприпустимості зростання цін на постачання і розподіл електроенергії та природного газу.

Відповідне звернення депутати прийняли на позачерговій сесії Житомирської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми запросили депутатів на позачергову сесію, щоб обговорити і прийняти три рішення. Перше – з приводу звернення до Кабінету Міністрів, НКРЕКП (щодо неприпустимості зростання тарифів на доставку і постачання газу та електрики - ред.). Друге – ми свого часу приймали звернення до Кабінету Міністрів із проханням передати мережі облгазів на баланс громад, і сьогодні ми хочемо прийняти його ще раз, бо таке підприємство-монополіст як облгаз, ніякої звітності перед громадою не має, і їх тарифи неможливо дослідити та перевірити. У нашому розумінні ті тарифи по вартості транспортування газу могли б бути дешевшими, якби ми передали мережі на баланс комунального підприємства», - зазначив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Третє рішення, яке підтримали депутати, стосується створення робочої групи щодо перевірки тарифів, встановлених виконавчим комітетом міськради.

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Заступник міського голови Житомира Сергій Кондратюк зауважив, що у структурі тарифу на тепло 14% - це транспортування газу.

Як повідомляв Укрінформ, мер Житомира заявив, що в обласному центрі готові забрати мережу газопостачання на баланс міста, і це зможе зменшити вартість транспортування газу.

Із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.

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