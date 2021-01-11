У Прилуках пройшов тарифний протест

У місті Прилуки Чернігівської області місцеві жителі провели акцію протесту проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Про це повідомила пресслужба Прилуцької міської ради, передає Укрінформ.

"Сьогодні жителі міста зібралися на площі біля пам’ятника Т.Г.Шевченку на мирну акцію з питання скасування підвищення абонплати за транспортування газу, тарифів на газ та електроенергію для громадян. Ініціаторами зібрання виступили члени громадської організації "Всеукраїнська асоціація підприємців та споживачів", - ідеться у повідомленні.

Як написав у Фейсбуці місцевий активіст Сергій Головня, акцію протесту підтримали депутати Прилуцької міськради від партії "Батьківщина". Вони підготували й підписали звернення до Президента, Прем'єр-міністра та голови Верховної Ради з вимогою терміново переглянути постанову Кабміну №867 від 19.10.2018 року в частині зміни ринкового механізму ціни на газ, повернути попередні тарифи на газ та електроенергію для населення.

Звернення було підготовлене депутатами як проєкт рішення сесії міської ради, яка скликалася на сьогодні, 11січня, проте через відсутність кворуму не відбулася.

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У відділі інформаційно-аналітичного забезпечення Прилуцької міськради підтвердили факт підписання такого звернення частиною депутатів і сказали, що воно все одно буде направлене в центральні органи влади. Однак піде не від усього депутатського корпусу, а від окремої фракції.

Судячи з викладеної Головнею копії документа, підписали звернення 14 депутатів із 34-х.

За різними оцінками, в акції протесту в Прилуках взяли участь від 200 до 500 осіб.

Як повідомлялося, з 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло, електроенергію, газ та його транспортування.

Фото: Сергій Коровченко, ФБ