На Закарпатті люди перекрили трасу через підвищення тарифів

На Закарпатті біля міста Хуст на трасі Н-09 Мукачево-Рогатин сьогодні утворився кількагодинний затор — місцеві мешканці влаштували акцію протесту через підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан.

“Сьогодні на трасі Мукачево-Рогатин біля міста Хуст був ускладнений рух — через акцію протесту місцевих жителів, які виступали проти підвищення тарифів на газ та електроенергію. Через мітинг на трасі під Хустом утворилися кілометрові затори, утім, наразі рух трасою вже відновлений,” - розповіла Дан.

За її словами, на місці чергували три екіпажі поліцейських, слідкували за дотриманням громадського порядку. Порушень зафіксовано не було, затриманих внаслідок акції протесту також немає.

Місцевий житель опублікував у мережі Фейсбук відео з дрону, на якому зафіксував акцію з перекриттям траси — на ньому видно затор на в'їзді до Хуста, що розтягнувся на кілька кілометрів.

Як повідомляється, сьогодні відразу у кількох областях України тривають мітинги проти підвищення комунальних тарифів.

Фото: mukachevo.net