Мер Івано-Франківська розпочинає збір підписів за скасування підвищених тарифів

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розпочинає збір підписів за скасування підвищених тарифів за комунальні послуги.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Ми починаємо з нашою командою «Свободи», командою Марцінківа, збір підписів на Вайбері, у Фейсбуці та в наших наметах, і після локдауну готуємо акцію протесту, щоб висловити свою позицію… Вважаю це не правильним, коли тарифи зростають в рази. Сьогодні люди ледь виживають», - зазначив Марцінків.

Він закликав людей ставити підписи «за відміну драконівських тарифів» і нагадав, що Івано-Франківська міська рада однією з перших звернулась до уряду та Президента України щодо підняття тарифів на транспортування газу.

«Від ціни на газ та електрику залежить ціна на воду та опалення», - додав Марцінків.

Як повідомляло агентство, сьогодні в Івано-Франківську понад пів сотні людей вимагали зниження тарифів на газ. Мешканці Долини перекрили в’їзд у місто.

З 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.