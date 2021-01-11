Житомир готовий забрати мережу газопостачання на баланс міста, щоб знизити тариф

У Житомирі готові забрати мережу газопостачання на баланс міста, що зможе зменшити вартість транспортування газу.

Про це у Фейсбуці повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, передає Укрінформ.

«Міська влада і я особисто зацікавлені, щоб тарифи були якомога нижчі. І під час минулого опалювального сезону, коли Нафтогаз зменшував ціну на газ, ми декілька разів зменшували ціну на опалення… Ми готові забрати мережі газопостачання на баланс міста, аби зменшити вартість транспортування газу. Про це йшлося неодноразово, але на жаль, залежить не лише від нас», - ідеться у повідомленні.

Мер зауважив, що під час акції проти підвищення тарифів на газ, його постачання та електроенергію, що проходила у Житомирі напередодні, люди намагалися перекласти відповідальність за це на місцеву владу.

Сухомлин відзначив, що зараз влада міста не може зменшувати чи збільшувати тариф, а лише вносить зміни в його складові, які приймає чи НКРЕКП, Кабінет Міністрів чи Нафтогаз. Йдеться про збільшення вартості транспортування газу, ціни газу, електроенергії та коригування зарплати.

«Цього року змінилось законодавство. Якщо раніше, під час опалювального сезону, монополісти не могли зупинити подачу електроенергії чи газу по місту, то в цьому році вони вже таке право мають. Я не можу ставити під загрозу безпеку міста і наражати наші комунальні підприємства на можливість повного їхнього відключення від газу чи електропостачання», - додав Сухомлин.

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Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Буковині, Прикарпатті.