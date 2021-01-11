У Херсоні через тарифи мітингували біля облгазу

У Херсоні біля Херсонгазу відбувся мітинг, під час якого учасники протестували проти підвищення тарифів на газ.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Буде направлено (звернення – ред.) до всіх інституцій – місцевої ради, обласної ради та Верховної Ради», - зазначив, спілкуючись з журналістами, один з мітингувальників Олександр Базилєв, який оголосив під час акції текст звернення «Народне волевиявлення».

За його словами, це всеукраїнська акція, її проведення було анонсовано саме перед облгазами.

У зверненні, яке підписували учасники акції, зокрема, йдеться про вимогу заборонити прямі та приховані форми стягнення з жителів населених пунктів сплати за національні багатства українського народу. Під час акції звучали заклики змусити владу дотримуватися Конституції України.

У Херсоні біля Херсонгазу відбувся тарифний мітинг / Фото: Ірина Староселець. Укрінформ

На мітинг прийшли не більше трьох десятків людей, тут також були присутні поліцейські та журналісти. Люди не тримали у руках плакатів, проте невеликі плакати були наклеєні поряд на паркані.

«Я прийшов сюди з питання тарифів. Поки тут зібралися, а далі будемо відпрацьовувати тактику, як далі діяти. Треба людей організувати (для масштабнішої акції – ред.)», - зазначив, спілкуючись з кореспондентом Укрінформу, херсонець Анатолій Шевченко. Він пенсіонер, про акцію біля Херсонгазу дізнався з соцмереж. На його думку, треба діяти так, як роблять у інших містах, зокрема Харкові, протестуючи проти нових тарифів.

Під час мітингу прозвучала пропозиція організувати наступну акцію перед будівлею облдержадміністрації. Люди вимагали провести позачергову сесію облради для вирішення тарифного питання. Наступним кроком, у разі не вирішення проблеми, мають бути, як зазначали мітингувальники, політичні вимоги, відставка Кабміну.